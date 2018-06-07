Ramazan Bayramı ne zaman

2018 yılı itibariyle tatil planı yapan vatandaşlar Ramazan Bayramını merak etmeye başladı. Ramazan ayına çok az bir zaman kanala tatilini iyi geçirmek isteyenler planlarını şimdiden yoluna koymaya çalışıyor. Hal böyle olunca Ramazan Bayramının kaç gün tatil olacağı büyük merak konusu oluyor. Geçtiğimiz senelerde dokuz günlük bayram tatili yapanlar bu sene aynı tabloya karşılaşmayı bekliyor. Peki 2018 Ramazan Bayramında 9 gün resmi tatil olacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar gününe denk geliyor.Yani 2018 yılı itibariyle Ramazan Bayramının 9 gün resmi tatil olması söz konusu değil. Fakat Kurban Bayramı tatilinin uzun olması bekliyor.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.Kur’an’ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur’an’ın 97.süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayeti şöyledir:

“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.”

BAZI İLLERİN RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İstanbul için Ramazan bayramı namazı vakti: 05:17

Ankara için Ramazan bayramı namazı vakti: 06:04

İzmir için Ramazan bayramı namazı vakti: 05:31

Adana için Ramazan bayramı namazı vakti: 05:02

Rize için Ramazan bayramı namazı vakti: 04:31

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerini iftarda ağırlayan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi.Bakan Numan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 güne uzatılması konusunda “Ben Kültür ve Turizm Bakanı’yım şu anda, bana sorarsanız; insanların turizm faaliyetleri. Ama bir de bunun bir ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil” dedi.

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