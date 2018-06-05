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Ramazan ayının 21. orucu tutulurken, Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğu araştırılıyor. Bayram tatilinin kaç gün olacağıyla ilgili olarak Hükümet Sözcüsü Bozdağ'da yeni bir açıklama geldi. İşte Ramazan Bayramı tatiline dair detaylar ve 2018 resmi tatil günleri...