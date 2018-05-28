Ramazan bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

Ramazan ayının başlaması ile birlilte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağı merak konusu haline geldi. 1 ay boyunca oruç tutulan Ramazan ayının bitmesi ile başlayacak olan Ramazan Bayramı ve İslam aleminin önemli ibadetlerinden olan Kurban ibadetinin yapıldığı Kurban Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2018 resmi tatiller...

2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam alemi Ramazan ayını yarılamaya yaklaşırken Ramazan Bayramı için de heyecanlı bekleyiş başladı. Tatil planı yapanlar Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte Ramazan Bayramı tarihi.

2018 Ramazan Bayramı 1 Şevval 1439 Ramazan Bayramı 1. Gün 15 Haziran 2018 Cuma 2 Şevval 1439 Ramazan Bayramı 2. Gün 16 Haziran 2018 Cumartesi 3 Şevval 1439 Ramazan Bayramı 3. Gün 17 Haziran 2018 Pazar

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan bayramı 15 Haziran Cuma günü başlayacak. 14 Haziran Arefe günü olacağı için yarım gün mesai yapılacak. Ramazan bayramı 17 Haziran 2018 günü sona ereceği için toplamda 3.5 gün tatil olacak. Resmi bir açıklama gelirse tatil sürelerinde değişiklik olabilir. Açıklama gelir gelmez detayları aktaracağız.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayına denk geliyor. Merak konusu olan Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram tatili takvimi şu şekilde;

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban bayramının ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Arefe günü tatil olması durumunda vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil yapılacak.

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