İHA'da yer alan habere göre; Antalya Bölgesinde faaliyet gösteren Güral Premier Hotels&Resorts, tatilcilerin bu yıl Kasım, Aralık 2017 ve Ocak 2018 döneminde erken rezervasyonla konaklamalarını satın aldığını açıkladı.
ERKEN REZARVASYONDA YÜZDE 60 DOLULUK
Ramazan Bayramında Güral Premier Hotel Belek ve Güral Premier Hotel Tekirova otellerinde yüzde yüz doluluk oranına ulaştıklarını vurgulayan Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, konaklama sektöründe son olarak açıklanan 2018 Nisan ayı doluluk oranlarına bakıldığında da son iki yılın en iyi rakamlarına ulaşıldığına dikkat çekti.
Birçok ülkeden rezervasyon aldıklarını belirten Güral, "Tatil kültürünün her geçen yıl toplumumuzda daha bilinçli hale gelmesiyle birlikte misafirlerimiz tarafından daha güzel bir tatilin daha avantajlı fiyatlara da sağlanabileceği artık fark ediliyor ve kabul görüyor. Aynı zamanda da faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda bu yıl çok yüksek volümler yakalamış bulunmaktayız. Sürekli misafir oranlarımızın yüksekliğini de göz önünde bulundurarak bu yıl erken rezervasyon döneminde yaklaşık yüzde 60’a kadar doluluğa ulaştığımızı söyleyebiliriz. Güral Premier ailesi olarak hem gençlere hem de ailelere hitap edebiliyor olmanın sevinci içerisindeyiz. Her yıl bizi tercih eden misafirlerimize de farklı güzellikler katabilmek adına ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Misafirlerimizin mutlu bir tatil geçirebilmeleri için elimizden gelen gayreti ve çabayı gösterdiğimizi düşünüyoruz’’ dedi.
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