Çorba, oruç tutarken kaybedilen yüksek sıvı dengesini düzenler hem de düşük kalorisi sebebiyle mideyi rahatsız etmez. Bu nedenle oruç açarken sofralarda mutlaka çorba olması tavsiye edilir. O zaman iftar sofralarına yaraşır Ramazan çorbası tarifimize geçelim. İşte hafif, ferahlatıcı ve besleyici Ramazan çorbası tarifi ve malzemeleri...

RAMAZAN ÇORBASI MALZEMELER

500 gram haşlanmış yoğurt

4 yemek kaşığı haşlanmış nohut

3 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek

Taze nane

1/ 2 salatalık

1-2 diş sarımsak

İsteğe bağlı buz

1 çay kaşığı keten tohumu

1 çay kaşığı toz zerdeçal

Aldığı kadar su

RAMAZAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak nohut ve yeşil mercimeği haşlayın. Ardından yoğurdun içine, nane, dövülmüş sarımsak, zerdeçal, keten tohumu, doğranmış salatalık ve buzu ekleyin. Kaşık yardımıyla malzemeleri karıştırıp ayran kıvamı elde edin. Son olarak haşlanmış yeşil mercimek ve yoğurdu içerisine ilave edip afiyetle tüketin!

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