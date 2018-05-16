Ramazan'da domates uyarısı!

Uzman Diyetisyen Canel Öner, mide rahatsızlığı olanların Ramazan'da nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. Öner, "Mide rahatsızlığı olanlar domates, limon, greyfurt tüketmesinler. Yavaş, dinlenerek ve bol çiğneyerek yesinler" dedi.

İHA'nın haberine göre; Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "Ramazan'da Sağlıklı Beslenme" konulu seminer, Esenler Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Uzman Diyetisyen Canel Öner, dinleyenlere Ramazan'da nasıl sağlıklı besleneceklerini anlattı.

Ramazan'da kilo almanın temelinde tatlıların olduğunu söyleyen Canel Öner, "İki baklava yaklaşık üç saat egzersiz yapmayı gerektirir. Bu da çok mümkün olmadığından tatlı tüketimine, özellikle de şerbetli tatlılara dikkat etmek gerekir" dedi.

BİR LOKMAYI 40 KEZ ÇİĞNEYİN

Mide rahatsızlığı olanların oruç tutarken nelere dikkat etmesi gerektiğini de aktaran Öner, şunları söyledi: "Mide rahatsızlığı olanların oruç tutmasında sakınca yoktur ama sahurda domates, limon, greyfurt tüketmemeye özen göstersinler. İftarda da 15 dakika mola verip yemek gerekiyor. Bir anda yemek yenildiği zaman reflü tetiklenir çünkü beyine 20 dakikada sinyal gidiyor. O yüzden 20 dakikada, ne kadar az ve yavaş yenirse o kadar iyidir. Bir lokma 40 defa çiğnenirse mide rahatsızlıkları büyük oranda azalır. Yemek yemeyi sanat haline getirmek gerekir. Keyif alarak yemek yemek lazım."Öner, seminerin sonunda dinleyenlerin sorularını da cevapladı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER