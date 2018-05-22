Ramazan ayında oruç tutulan sürenin uzunluğu ve sıcak havanın vücutta neden olduğu kabızlık problemlerine karşı iftarda cacık ve kefir tüketilmesini tavsiye eden Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, "Cacık, su, protein, kalsiyum ve sebze ağırlıklı, bağırsakları çalıştıracak güzel bir besin kombinasyonu" dedi.
DHA'nın haberine göre, vücudun su ve sıvıya olan ihtiyacına dikkat çeken Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, suyun yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti. Suyun yanı sıra içeriğinde bol kalsiyum, fosfor, amino asitler, protein ve B grubu vitaminleri barındıran süt ve süt ürünlerini de sıkça tüketmek gerektiğini anlatan Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, "Sütten yapılan yoğurdu ve yoğurdun yarı yarıya sulandırılması ile yapılan ayranı mutlaka sofralarından eksik etmemelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.
"CACIĞI İFTAR SOFRASINDAN EKSİK ETMEYİN"
Cacığın iftar sofralarında mutlaka yer alması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, "Çünkü cacık, su, protein, kalsiyum ve sebze ağırlıklı. Bağırsakları çalıştıracak olan güzel bir besin kombinasyonu. Ayranda iftardan sonra susuzlukla baş edebilmek adına sahura kadar ki süre içerisinde organizmanın çok rahat hücreye alabildiği sıvıdır. Suyun mideden bağırsaklara geçmesi ve hücrelere kadar gitmesiyle ayranın içerisindeki kalsiyum, fosfor ve bir miktar sodyumun varlığı ve B grubu vitaminleri varlığı su ve bu besin ögelerinin daha çabuk hücreye ulaşmasını sağlayacaktır. O nedenle organizmanın susuzluğunu alan su ve daha etkili olan ayrandır" ifadelerini kullandı.
"İFTAR İLE SAHUR ARASINDA YARIM SAAT YÜRÜYÜN"
Probiyotiklerin bağırsak sağlığı üzerindeki olumlu etkisine de değinen Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu şu açıklamalarda bulundu:
"Probiyotiklerin yüzyıllar sonra bilimsel değerini tıp camiası çok detaylı olarak ortaya koydu. Bunların içerisinde en zengin kaynaklardan bir de de kefir. Kefirin bağırsak düzenine, metabolizmamıza ve bağışıklık sistemimize olumlu etkisi de çok önemli. Çünkü 17 saatlik bir süre zarfında bazen insanlar işleri müsaitse yaşam hızını azaltıyorlar. Bu hareketsizlik bağırsak fonksiyonlarını yavaşlatıyor. Belki de ramazanda insanların yaşadığı en büyük problem hazımsızlık ve bağırsak sorunları. Bu durumda iftarda içeceğiniz bir ila iki bardak kefirle vücudun fizyolojik fonksiyonlarını ve özellikle bağırsak hareketlerini kefirle düzenleyebilirsiniz. Kefiri bulamazsanız bile bir kase yoğurt kefirin yapacağı probiyotik etkiye yakın bir etki yapacağından rahatlıkla bağırsak sindirim problemi yaşamadan ramazanı tamamlayabilirsiniz. Kefirin dışında iftar ile sahur arası bir yarım saat yürüyüş yapmanız bağırsaklarınıza yarar sağlayacaktır."
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