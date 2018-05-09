Ramazan ayında İstanbul'da gezilebilecek yerler

Ramazan ayında kutsal mekanları ziyaret etmek, farklı etkinliklere katılmak, İstanbul'un kültürel zenginliklerini keşfe çıkmak isteyenler için İstanbul'un dört bir yanından Ramazan'da gezilebilecek yerleri seçtik!

Eyüp Sultan Camii ve Türbesi

İstanbul Eyüp'te Haliç kıyısında yer alan Eyüp Sultan Camii, yıl içinde oldukça ziyaret edilmesinin yanı sıra Ramazan ayında özellikle ziyaretçi trafiğinde artış yaşar. İçinde Hz. Muhammed'in ashabı Halid bin Zeyd Ebu Eyyub El-Ensari'nin kabri yer alır.

Oruç Baba Türbesi

Fatih Şehremini'deki Oruç Baba türbesi, Ramazan ayının ilk gününden itibaren ziyaret edilmeye başlanır, Ramazan'ın ilk orucu burada açılır. Ayrıca Ramazan'ın ilk ve son günlerinde oruç açıldıktan sonra şeker, zeytin, sirke ve ekmek gibi yiyecekleri herkes birbirine dağıtır.

Hz. Yuşa Tepesi

Hz. Yuşa Türbesi ya da Yuşa Tepesi diye anılan kutsal mekan, Beykoz'da yer alır. Türbenin yanı sıra, Hz. Yuşa Camii'sini de içinde barındırır. Tam olarak yattığı yer bilinmediğinden, yattığı alanın tamamı koruma aldığına alındığı için mezarı 17 metredir. Rivayete göre Kanuni'nin süt kardeşi Şeyh Yahya Efendi'nin tanımadığı birini günlerce rüyasında görür. Gördüğü kişi bu tepeyi işaret edip "Ben Yuşa Peygamber'im, beni ziyaret et. Ben şu tepede yatıyorum, gel ve beni bul" der. En sonunda tepeye giden Şeyh Yahya Efendi, bir çobanla karşılaşır. Çoban bu alana koyunlarının ayak basmadığını, yetişen otları yemediğini, hep yeşil kaldığını anlatınca, alan koruma altına alınıp, türbeye dönüştürülür.

Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı'nda bulunan Has Oda'da, Emanat-i Mübareke yani Kutsal Emanetler yer alır. Kutsal Emanetler'de, Hz. Muhammed'e, dostlarına ve bazı başka peygamberlere ait eşyalar bulunur. Hz. Muhammed'in sakalı, ayak izi, dişinin parçası, kabir toprağı, kılıçları ve başka eşyalarını görmek isteyenler Ramazan ayında Has Oda'yı ziyaret ederler.

Yahya Efendi Türbesi

Ünlü alim Yahya Efendi'ye ait türbe Mimar Sinan tarafından 1571 yılında yapıldı. Türbe, Beşiktaş'ta yer alıyor. Şehzadeler Türbesi olarak adlandırılan bu mekanda, birçok devrin önde gelenleri, şehzadeler, devrin önde gelenleri ve müritler olmak üzere 2141 mezar bulunur.

Hırka-i Şerif

Hz. Muhammed'in vasiyeti ile Veysel Karani'ye bırakılan kutsal emanet Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca Hırka-i Şerif Camii'sinde ziyaret ediliyor. Hırka-i Şerif, haftaiçi 10.00-18.00, haftasonu ise 09.00-18.00 saatleri arasında arife günü ikinci namazı sonrasına kadar sürüyor. Kadir Gecesi teravih namazı sonrasında 09.30'a kadar ziyaret edilebilecek. Yaşlı, hamile ve hasta ziyaretçiler sıra beklemeden Hırka-i Şerif'i görebilir.

Bayezid Camii

Bayezid Camii, Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişin İstanbul'daki tek simgesi olarak kabul edilir. 1501 yılında inşa edilen camii, Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi

Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi türbesi, 1589-1598 yılları arasında yapıldı. Osmanlı Devleti'nden devlet erkanını ve paşaları dergahında ağırlayan Aziz Mahmut Hüdayi'nin sevenleri tarafından bilinen bir de duası vardır.

Aziz Mahmud Hüdayi'nin duası şöyleydi: Yâ Rabbî! Kıyâmete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip rûhumuza Fâtiha okuyanlar bizimdir. Bize mensub olanlar, denizde boğulmasınlar; âhir ömürlerinde fakirlik görmesinler; imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler; öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın!

Sultanahmet Camii ve Sultanahmet Meydanı

Ramazan ayında İstanbul'da en çok ilgi gören mekanlardan biri Sultanahmet Camii'dir. Gün boyunca yabancı turistler kadar yerli turistleri de ağırlar. Namaz kılanlar, dua edenler eksik olmaz. Teravih namazıyla birlikte camideki ziyaretçiler artış gösterir. Sultanahmet Meydanı ise, iftarını açmak için bekleyenlerle dolar, öyle ki çoğu zaman oturacak yer bulmak zordur. İftariyeliklerini alanlar burada orucunu açmayı bekler. Açık havada oruç açma keyfi için Sultanahmet Meydanı ilk akla gelen yerlerden biridir.

Dolmabahçe Camii

Beşiktaş Dolmabahçe'de yer alan cami, sahilde yer alır. Konumuyla Beşiktaş'ın incisi gibidir. Osmanlı mimarisinde pek rastlanmayan yuvarlak pencere düzeni ile eşsiz bir yapıdır. Deniz havası almak ve ibadet etmek isteyenler için uğrak noktalardan biridir.

Pierre Loti Tepesi

Eyüp'te Haliç'i ayaklarınızın altına seren Pierre Loti Tepesi, her daim ziyaretçileri ağırlar. Eyüp'ten teleferik ile çıkılan tepede, ister manzaraya karşı seyre dalın, ister iftar sonrası çay-kahve yudumlayın...

Gülhane Parkı

Eminönü'de yer alan Gülhane Parkı, şehrin göbeğinde yeşilin tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir yer. İftar sonrası ve sahurda çay keyfi yapmak buranın ritüelidir...

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