Ramazan ayında İstanbul'da gezilebilecek yerler

Ramazan ayında kutsal mekanları ziyaret etmek, farklı etkinliklere katılmak, İstanbul'un kültürel zenginliklerini keşfe çıkmak isteyenler için İstanbul'un dört bir yanından Ramazan'da gezilebilecek yerleri seçtik!
Eyüp Sultan Camii ve Türbesi
İstanbul Eyüp'te Haliç kıyısında yer alan Eyüp Sultan Camii, yıl içinde oldukça ziyaret edilmesinin yanı sıra Ramazan ayında özellikle ziyaretçi trafiğinde artış yaşar. İçinde Hz. Muhammed'in ashabı Halid bin Zeyd Ebu Eyyub El-Ensari'nin kabri yer alır.
Oruç Baba Türbesi
Fatih Şehremini'deki Oruç Baba türbesi, Ramazan ayının ilk gününden itibaren ziyaret edilmeye başlanır, Ramazan'ın ilk orucu burada açılır. Ayrıca Ramazan'ın ilk ve son günlerinde oruç açıldıktan sonra şeker, zeytin, sirke ve ekmek gibi yiyecekleri herkes birbirine dağıtır.
Hz. Yuşa Tepesi
Hz. Yuşa Türbesi ya da Yuşa Tepesi diye anılan kutsal mekan, Beykoz'da yer alır. Türbenin yanı sıra, Hz. Yuşa Camii'sini de içinde barındırır. Tam olarak yattığı yer bilinmediğinden, yattığı alanın tamamı koruma aldığına alındığı için mezarı 17 metredir. Rivayete göre Kanuni'nin süt kardeşi Şeyh Yahya Efendi'nin tanımadığı birini günlerce rüyasında görür. Gördüğü kişi bu tepeyi işaret edip "Ben Yuşa Peygamber'im, beni ziyaret et. Ben şu tepede yatıyorum, gel ve beni bul" der. En sonunda tepeye giden Şeyh Yahya Efendi, bir çobanla karşılaşır. Çoban bu alana koyunlarının ayak basmadığını, yetişen otları yemediğini, hep yeşil kaldığını anlatınca, alan koruma altına alınıp, türbeye dönüştürülür.
Topkapı Sarayı
Topkapı Sarayı'nda bulunan Has Oda'da, Emanat-i Mübareke yani Kutsal Emanetler yer alır. Kutsal Emanetler'de, Hz. Muhammed'e, dostlarına ve bazı başka peygamberlere ait eşyalar bulunur. Hz. Muhammed'in sakalı, ayak izi, dişinin parçası, kabir toprağı, kılıçları ve başka eşyalarını görmek isteyenler Ramazan ayında Has Oda'yı ziyaret ederler.
Yahya Efendi Türbesi
Ünlü alim Yahya Efendi'ye ait türbe Mimar Sinan tarafından 1571 yılında yapıldı. Türbe, Beşiktaş'ta yer alıyor. Şehzadeler Türbesi olarak adlandırılan bu mekanda, birçok devrin önde gelenleri, şehzadeler, devrin önde gelenleri ve müritler olmak üzere 2141 mezar bulunur.
Hırka-i Şerif
Hz. Muhammed'in vasiyeti ile Veysel Karani'ye bırakılan kutsal emanet Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca Hırka-i Şerif Camii'sinde ziyaret ediliyor. Hırka-i Şerif, haftaiçi 10.00-18.00, haftasonu ise 09.00-18.00 saatleri arasında arife günü ikinci namazı sonrasına kadar sürüyor. Kadir Gecesi teravih namazı sonrasında 09.30'a kadar ziyaret edilebilecek. Yaşlı, hamile ve hasta ziyaretçiler sıra beklemeden Hırka-i Şerif'i görebilir.
Bayezid Camii
Bayezid Camii, Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişin İstanbul'daki tek simgesi olarak kabul edilir. 1501 yılında inşa edilen camii, Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.
Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi
Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi türbesi, 1589-1598 yılları arasında yapıldı. Osmanlı Devleti'nden devlet erkanını ve paşaları dergahında ağırlayan Aziz Mahmut Hüdayi'nin sevenleri tarafından bilinen bir de duası vardır.
Sultanahmet Camii ve Sultanahmet Meydanı
Ramazan ayında İstanbul'da en çok ilgi gören mekanlardan biri Sultanahmet Camii'dir. Gün boyunca yabancı turistler kadar yerli turistleri de ağırlar. Namaz kılanlar, dua edenler eksik olmaz. Teravih namazıyla birlikte camideki ziyaretçiler artış gösterir. Sultanahmet Meydanı ise, iftarını açmak için bekleyenlerle dolar, öyle ki çoğu zaman oturacak yer bulmak zordur. İftariyeliklerini alanlar burada orucunu açmayı bekler. Açık havada oruç açma keyfi için Sultanahmet Meydanı ilk akla gelen yerlerden biridir.
Dolmabahçe Camii
Beşiktaş Dolmabahçe'de yer alan cami, sahilde yer alır. Konumuyla Beşiktaş'ın incisi gibidir. Osmanlı mimarisinde pek rastlanmayan yuvarlak pencere düzeni ile eşsiz bir yapıdır. Deniz havası almak ve ibadet etmek isteyenler için uğrak noktalardan biridir.
Pierre Loti Tepesi
Eyüp'te Haliç'i ayaklarınızın altına seren Pierre Loti Tepesi, her daim ziyaretçileri ağırlar. Eyüp'ten teleferik ile çıkılan tepede, ister manzaraya karşı seyre dalın, ister iftar sonrası çay-kahve yudumlayın...
Gülhane Parkı
Eminönü'de yer alan Gülhane Parkı, şehrin göbeğinde yeşilin tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir yer. İftar sonrası ve sahurda çay keyfi yapmak buranın ritüelidir...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.