“Migren başın içinde zonklayıcı bir ağrı hissi yaratan; çoğu zaman bulantı, kusma, ışığa veya sese karşı aşırı hassasiyet ile birlikte , yaz mevsimine denk gelen Ramazan ayında daha fazla endişeye sebep oluyor. Çünkü sıcak, uzun süre aç ve susuz kalmak, uyku düzenindeki değişiklikler en önemli migren tetikleyicileri arasında yer alıyor. Ancak migrenin botoks ile tedavisi, bu hastalar için yeni bir çözüm yolu olabiliyor. Estetik ve Plastik Cerrahı Op. Dr. Onur Sümer, migrenin botoks ile tedavisi hakkında bilgi verdi.

RAMAZAN'DA SUCUK, SALAM, SOSİS YİYORSANIZ...

Ramazan’da migren hastaları için ağrının şiddetiyle açlık birleşince oruç tutmak zorlaşıyor. Yaz mevsimine denk gelen Ramazan ayında; hava sıcaklığındaki artış ve uzayan açlık , susuzluk pek çok kişide baş ağrısı şikâyetlerini artırıyor. Uygun tedavi yöntemi ile tüm baş ağrısı tiplerinin kontrol altına alınabileceği artık biliniyor. Örneğin, ayda 4’ten fazla atak geçiren, ağrı kesici ile tedaviye yeterli cevap alınamayan migren hastalarında atakların oluşmasını engellemeye yönelik Botoks tedavisi, bu koruyucu tedavilerin arasında öne çıkıyor.

Botoks migren tedavisinde nasıl kullanılmaya başlandı?

Yüzdeki kırışıklıkları yok etme amacı ile ‘botulinum toksini’(botoks) yaptıran migrenli hastaların baş ağrılarının azaldığının fark edilmesi, migren tedavisinde botoks kullanımının yolunu açtı. Yapılan araştırmalar 3 ayda 10 ya da daha fazla gün, zonklayıcı baş ağrısı olarak tanımlanan kronik migren tedavisinde botoks uygulamasının etkili olduğu gösteriyor. Botoks enjeksiyonu ile sinirler üzerinden basınç kalkıyor ve spazm ağrı döngüsü sona eriyor. Migren tedavisinde Botoks tedavisinin tekrarlanması önemli.

Kozmetik amaçla sadece yüz bölgesinde uygulanan botoks, migren tedavisinde bundan farklı olarak alın, şakaklar, ense ve boyun bölgelerinde belirli noktalara , trapez kasına ( boyun ile omuz arasındaki kas ) botulinum toksini iğne ile verilerek uygulanıyor. . İlk enjeksiyondan sonra iyileşme hemen ya da 10-14 gün içinde oluyor. Çoğu durumda uygulamaların etkisi yaklaşık 3-4 ay süreceğinden tedavinin devamı için tekrarlanması gerekiyor.Uygulamanın 2-3 dakika kadar kısa sürmesi de gündelik hayatı bu kadar olumsuz etkileyen baş ağrısı atakları için bu uygulamayı en etkin yöntem olarak öne çıkarıyor.Bu uygulama ile 1 yılda, migren ataklarının sıklığında yüzde 80 oranında azalma oluyor.

ORUÇ TUTMANIN BİR FAYDASI DAHA ÇIKTI!

MİGREN KİŞİLERİN İŞ PERFORMANSINI OLUMSUZ ETKİLER

Migrenin bir yıldaki atak sayısı kişiden kişiye göre değişebilir. Ayda 3-4 kezden fazla atak oluyorsa, ataklar ilaç kullanımına rağmen 4-72 saat sürüyorsa koruyucu tedaviye başlanması gerekebilir.

• Migren ağrıları sosyal yaşamı, fiziksel ve mesleki performansı etkiler.

• Migren hastaları; depresyon, anksiyete bozukluğu ve kronik ağrı bozukluklarına yatkındır.

Op. Dr. Onur Sümer, baş ağrısına hassas kişilerin özellikle yaz aylarında güneş gözlüğü, şapka kullanmalarını ve yeterince sıvı tüketmeleri gerektiğini belirtiyor.