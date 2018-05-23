Ramazan'da spora ara vermeyin!

Spora başlamak için Ramazan ayının sonunu beklemek doğru değil. Uzmanlar, spora başlamak için Ramazan ayının sonunu beklemenin ya da Ramazan’da spora ara vermenin vücut için sağlıklı bir tercih olmadığını söylüyor.

Bir sağlıklı yaşam kompleksinin spor müdürü Ahmet Dereli, “İftardan yaklaşık 1-1,5 saat sonra antrenmana başlamanız gerekiyor. Ramazan ayında vücudunuzu yormamak için performansınızı artırmak değil, hafif tempolu yürüyüşler ile formunuzu korumak üzere antrenman yapmanız önem taşıyor” diyor. Ağırlık antrenmanı yapan kişilerin kalbine aşırı yüklenmemeleri için dinlenme aralıklarını uzatmasını söyleyen Dereli, normal dönemdeki antrenman şiddetinin en az yüzde 20 altında kalınması gerektiğinin altını çiziyor.

DOĞRU BESLENME İLE VÜCUDUNUZU DİNLENDİRİN

Ramazan ayında normal zamanda olduğu gibi günde en az 4-5 öğün tüketilmesi mümkün olmuyor. Ancak Elemental Wellness Club Uzmanı Diyetisyeni Aslıhan Küçük, iftar ve sahurun yanı sıra belli saatlerde bazı besinleri az ve sık tüketerek vücudunuzu dinlendirebileceğinizi ifade ediyor.

Orta boy bir Ramazan pidesinin sekizde birlik diliminin bir dilim ekmek yerine geçtiğini söyleyen Küçük, sözlerine şöyle devam ediyor: “Ramazan pidesini uygun miktarda tüketebilirsiniz; ancak unutmamalısınız ki beyaz un kan şekerini hızla yükseltiyor. Bu nedenle tokluk hissi de veren kepekli, çavdar, tam buğday gibi esmer ekmekleri tercih etmenizde fayda var. Orucunuzu su ve 1 adet hurma ile açtıktan sonra 1 kase çorba, 1 dilim tam buğday ekmeği ve salata yiyin. Hazmı kolaylaştırmak için yemeğinize 10-15 dakika ara verin ve ardından et, tavuk, balık veya kurubaklagil gibi protein içeren besinler ile zeytinyağlı hafif sebzeler tercih edin. İftardan 1-1,5 saat sonra az şekerli ve sütlü tatlıların daha doğru bir tercih olduğunu aktaran Küçük, Ramazan ayında su tüketimi için şunları söylüyor: “İftar ve sahura büyük bir bardak su ile başlayın. İftar ve sahur arasında ise süre kısa olduğundan yemek sonrası sürekli azar azar su içmeye ve bu suyun oda ısısında olmasına özen gösterin."

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