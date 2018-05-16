Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Karaca, sütün ramazan ayında tüketilebilecek sağlıklı besinler arasında yer aldığını belirterek, "Süt ve süt ürünlerinde kaliteli ve hijyenik ürünlerin tüketilebilmesi için bunların ambalajlı olması gerekiyor" dedi.
Karaca, sağlığı koruyarak oruç tutmanın yolunun iftar ve sahurda tüketilen yiyecekleri itinayla seçmekten geçtiğini söyledi.
AA'nın haberine göre; iftar ile sahur arasında yenen yiyeceklerin, hem vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini içermesi hem de tok tutma özelliğine sahip olması gerektiğini ifade eden Karaca, ramazanda öğün sayısının ikiye düşmesinin, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi oldukça önemli hale getirdiğini bildirdi.
Karaca, sahur ve iftar arasındaki sürenin uzunluğunun sağlıklı beslenme yerine damak tadına hitap eden gıdaların seçimine neden olduğunu, öğün miktarlarında ve tercih edilen besinlerin çeşitlerinde yapılan değişikliklerin de beslenmeden kaynaklı sağlık sorunlarını beraberinde getirebildiğini anlattı.
Ağır yiyecekler tüketilmesinin ve bir öğünde alınması gereken gıda miktarının aşılmasının sorunlara zemin hazırladığına dikkati çeken Karaca, şöyle devam etti: "Uzmanlar, özellikle sahurda hem besleyici değeri hem de tok tutma özelliği nedeniyle bir bardak süt tüketilmesinin ne denli önemli olduğunu vurguluyor. Tüketilen bir bardak süt içerdiği protein, karbonhidrat, yağ, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve B vitaminleri nedeniyle ramazan ayında sağlıklı besinler arasında yer alıyor ancak süt ve süt ürünlerinde, kaliteli ve hijyenik ürünlerin tüketilebilmesi için bunların ambalajlı olması gerekiyor. Açıkta satılan ürünlerde bozulma ve bulaşma riski çok yüksek. Bu nedenle soğuk zincir altında hazırlanmış ve hijyenik olarak paketlenmiş ambalajlı ürünlerin tüketilmesi sağlık açısından büyük önem taşıyor."
"İNSAN SAĞLIĞI İÇİN UYGUN DEĞİL"
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık da insan sağlığı için son derece önemli olan sütün tüketilmesinde hijyen ve tüketim kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Çiğ süt satışına kurallar getirildiğini anımsatan Artık, hastalıktan ari işletmeden gelen çiğ sütlerle sokak sütünün farklı olduğunu, sokak sütünün tüketilmesinin insan sağlığı için uygun olmadığını dile getirdi.
Artık, marketlerde satılan ilgili yönetmelik kapsamındaki çiğ sütlerin hastalıktan ari işletmelerden sağlanan sütler olduğunu, bunların da hem kontrollü şartlarda satışa sunulması hem de tüketici tarafından kaynatılarak tüketilmesi gerektiğini bildirdi.
Süt sağılırken hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Artık, şunları kaydetti: "Sokak sütü tüketimini hiç tavsiye etmiyoruz. Bu sütlere bozulmasını engellemek için farklı maddeler ekleniyor, bunlardan biri de çamaşır sodası. Soda sütteki asidin yükselmesine neden oluyor ve süt kesilmiyor ancak bu insan sağlığına zararlı. Bazı kişiler halk sağlığını hiçe sayarak kamera karşısında çiğ süt içiyor ve yanlış bilgiler veriyor. Bu kişilere güvenerek çiğ sütü kaynatmadan tüketenler olabilir. Böyle bilinçsiz davranışlar halk sağlığını riske atıyor. Vatandaşlar yönetmeliklere uygun üretilerek satışa sunulan çiğ sütleri kaynatarak tüketmeli veya ambalajlı, fabrika ortamında hijyenik üretilmiş sütleri tercih etmeli."
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