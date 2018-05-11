Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ramazan öncesi gıda fiyatlarını mercek altına aldı. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, 27 Nisan-8 Mayıs 2018 tarihleri arasındaki 11 günde 13 üründe fiyatların azaldığını, 21 üründe arttığını belirtti. Bayraktar, fiyat düşüşünün yüzde 12 ile en fazla sivribiberde meydana geldiğini belirtirken, “En fazla fiyat artışı yüzde 25 ile elmada oldu”dedi. Market fiyatlarında geçen yıla göre karşılaştırma yapıldığında 6 üründe azalma, 27 üründe ise fiyat artışı meydana geldiğini kaydeden Bayraktar, en fazla fiyat düşüşünün yüzde 12.4 ile domateste görüldüğünü belirtti.
‘ÜRETİCİ-MARKET MAKASI EN ÇOK LAHANADA AÇILDI’
Gazete Habertürk'ün haberine göre Bayraktar, ramazan öncesinde üretici ve market fiyatları arasındaki farkın yüzde 559 ile en fazla lahanada görüldüğüne işaret ederek bunu yüzde 287 ile elmanın, yüzde 285 ile kuru kayısının, yüzde 272 ile maydanozun ve yüzde 264 ile sivribiberin takip ettiğini söyledi. Bayraktar, üretici ve market fiyat farkının kırmızı mercimekte yüzde 250, kuru fasulyede yüzde 211 olduğunu dile getirdi.
‘DOLAR KURUNDAKİ YÜKSELİŞ MALİYETİMİZİ ARTIRACAK’
Bayraktar, dolar kurundaki artışın çiftçilere etkisine ilişkin, “Mazot başta olmak üzere girdilerimizin çoğunu ithalatla temin ediyoruz. Dolayısıyla kurun artması girdi maliyetlerimizi artıracaktır” dedi. 2018 bütçesi oluşturulurken başta mazot olmak üzere girdilerdeki desteklerin artırılmasını talep ettiklerini anımsatan Bayraktar, bunların bir kısmında da vergi muafiyeti istediklerini kaydetti.
PASTIRMAYA YÜZDE 15 ZAM
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, pastırma ve sucuk fiyatının 2017’ye göre % 15 artmasının beklendiğini söyledi.
‘YEM MALİYETLERİ DÜŞMEDEN KIRMIZI ET FİYATI İNMEZ’
Kırmızı et fiyatlarındaki artışa da değinen Bayraktar, kuzu eti fiyatının yüzde 25 arttığını, dana etindeki fiyat artışının yüzde 2.7’de kaldığını söyledi, bunun sebebini dövizdeki artışa bağlı olarak yükselen yem fiyatlarına bağladı. Bayraktar, “Ramazan öncesi 11 günlük sürede tüketicide dana ve kuzu eti fiyatı yüzde 1.5, üreticide kuzu eti fiyatı yüzde 1 arttı, dana eti fiyatı hemen hemen aynı kaldı, sadece 1 kuruş azaldı” dedi.
Bayraktar, et üreticisinin, besilik canlı hayvan ve yem fiyatlarındaki artış sebebiyle olumsuz etkilendiğini belirterek şöyle devam etti:
“Bu fiyatları da tetikleyen döviz kurundaki yükseliştir. Çünkü gerek yem hammaddeleri gerekse besilik hayvan ithalatı döviz üzerinden yapılıyor. Nisan ayı itibarıyla son bir yılda yemlerden buğday kepeğinde yüzde 28.9, ayçiçeği tohumu küspesinde yüzde 40, melasta yüzde 17, buğday samanında ise yüzde 49.1 oranında artış oldu. Et ve Süt Kurumu verilerine göre besilik canlı dana fiyatlarında yüzde 30.9 artış yaşandı, canlı kilogram fiyatı ortalama 19 lira 94 kuruşa çıktı. Besilik dana ve özellikle yem maliyetlerinde düşüş sağlanmadan et fiyatlarını indirmek mümkün değildir.”
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