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Değişen beslenme düzeni, egzersizin azalması, sahur ve iftarda tüketilen ağır yemekler gibi sebepler Ramazan’da kilo almaya yol açabiliyor. Sağlıklı bir Ramazan geçirmek ve formda kalmak için beslenme düzeninde bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Diyetisyen Zerrin Delibaş, Ramazan ayında kilo almamak için önerilerde bulundu. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın sahur için de doğru bir besin olduğunu anlatan Delibaş, "Hurma sahurda tüketildiğinde vücuda gerekli olan enerjiyi sağlar ve tokluk hissi verir. Sahurda ve düşen kan şekerinin dengelenmesi için iftarda 3 tane hurma tüketilebilir.