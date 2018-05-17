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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Uğur Yazıcı, Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

İFTAR YEMEĞİ NASIL OLMALI?

"Beynimiz yemek yemeye başladıktan 15-20 dakika sonra doyma emrini verir" ifadelerini kullanan Doç. Dr. Yazıcı, şöyle devam etti:

"İftarda 1 bardak su ile orucumuzu açtıktan sonra hafif bir çorba ile yemeğe başlamalı ve yavaş yavaş yemeliyiz. Sonrasında akşam namazı kılınarak yemeğe kısa bir ara verilebilir. Geçen zaman sayesinde beyin doyma emrini vereceğinden vücudumuzda gereğinden fazla yemek yeme dürtüsü olmayacaktır. Arkasından sebzeli ya da etli 1 ya da 2 porsiyon ana yemek ve salata ile yemek tamamlanabilir. Tatlı daha sonraya ara öğüne bırakılmalıdır. İftar sofralarında yemek kültürümüzün bir parçası olarak genellikle 2-3 kişiye yetecek kadar yemek olabilmektedir. Fakat unutmamamız gerekir ki ihtiyaç fazlası alacağımız her kalori vücudumuzda yağ olarak depolanmaktadır. İftar yemeği sonrası 30 dakika hafif bir yürüyüş ya da teravihnamazı hem yediğimiz yemeklerin hazmını kolaylaştıracak hem de metabolizmamızı hızlandıracaktır."

ARA ÖĞÜN NASIL OLMALI?

Yazıcı, iftar yemeğini yedikten sonra bazen bir üşüme hissi ve bitkinlik hissedildiğini de anlatarak, "Bunun nedeni glisemik indeksi yüksek besinlerin hızla vücudumuza girmesinin istenmeyen bir etkisidir. Glisemik indeks yediğimiz besinlerin kan şekerini yükseltme hızıdır. Kan şekerini yavaş yavaş yükselten glisemik indeksi düşük gıdalar sağlığımız için daha faydalıdır. Kan şekerinin yükselmesine bir yanıt olarak pankreastan insülin hormonu salgılanır ve bu hormonun etkisiyle kan şekeri normal değerlerinin altına düşer. İşte kan şekerindeki bu düşüş üşüme-titreme ve bitkinliğe neden olur. Eğer kan şekerini yavaş yavaş yükselten bol posalı glisemik indeksi düşük besinlerle beslenirsek bu kan şekeri düşüşü olmayacaktır. Bununla birlikte akşam yemeğinden 1.5-2 saat sonra hafif bir ara öğün yersek kan şekerimiz daha dengeli olacaktır. Ara öğünde sütlaç, güllaç ve muhallebi gibi hafif sütlü tatlılar tercih edilebileceği gibi kayısı, üzüm kurusu, fındık, fıstık gibi kuru yemişler de tercih edilebilir. Baklava, kadayıf gibi bol şerbetli ağır tatlılar tercih edilmemelidir" diye konuştu.

SU İHTİYACIMIZI NASIL KARŞILAMALIYIZ?

Su ihtiyacı konusuna da değinen Yazıcı, "Vücudumuzun yüzde 75'i sudan oluşmaktadır ve sağlıklı beslenmemiz için en önemli besin öğesi sudur. Günlük su ihtiyacımız ortalama 2-2,5 litredir. Ramazan ayında bu ihtiyacı iftar ile imsak arasında karşılamamız gerekir. Bunun için iftardan sonra susama hissimiz olmasa bile sık aralıklarla bol bol su içerek sıvı ihtiyacımızı karşılamalıyız. Suyu bol miktarda almamız metabolizmamızı da hızlandırarak gün içerisinde daha zinde olmamıza yardımcı olur" şeklinde konuştu.