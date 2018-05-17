Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2018 Ramazan imsakiye ile iftar ve sahur saatlerini öğrenebilirsiniz. 17 Mayıs Perşembe günü oruca niyet edenler iftar vakti için bekleyişe başladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Konya, Kayseri, Antalya ve diğer illerdeki Müslümanlar 'iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı' sorularının yanıtını merak ediyor. Ramazan imsakiyesi sayfamız üzerinden il il iftar saatlerine ulaşabilirsiniz. Buradan illere göre iftar ve sahur vakitlerini öğrenebilirsiniz...
17 MAYIS RAMAZAN İMSAKİYE 2018
Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın ve diğer 71 ilin iftar ve sahur saatleri yer almaktadır. İmsakiye aracılığı ile bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan imsakiye sayfamıza ulaşmak için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.
İFTAR DUASI
İftar duasını merak edenler için işte iftar duası. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde iftar duasının red olunmayacağını bildirmiştir. İşte iftar saatinde edilecek dua.
Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema” ahhertü. “
Manası: “Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''
BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?
17 Mayıs 2018 iftar saatleri araştırılmaya başlandı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde iftar heyecanı ekranlara yansıdı. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller iftarı saat kaçta yapacak, orucu saat kaçta açacak? soruları merak ediliyor.
İşte illere göre iftar saatleri... http://www.haberturk.com/ramazan/imsakiye
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Uğur Yazıcı, Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.
İFTAR YEMEĞİ NASIL OLMALI?
"Beynimiz yemek yemeye başladıktan 15-20 dakika sonra doyma emrini verir" ifadelerini kullanan Doç. Dr. Yazıcı, şöyle devam etti:
"İftarda 1 bardak su ile orucumuzu açtıktan sonra hafif bir çorba ile yemeğe başlamalı ve yavaş yavaş yemeliyiz. Sonrasında akşam namazı kılınarak yemeğe kısa bir ara verilebilir. Geçen zaman sayesinde beyin doyma emrini vereceğinden vücudumuzda gereğinden fazla yemek yeme dürtüsü olmayacaktır. Arkasından sebzeli ya da etli 1 ya da 2 porsiyon ana yemek ve salata ile yemek tamamlanabilir. Tatlı daha sonraya ara öğüne bırakılmalıdır. İftar sofralarında yemek kültürümüzün bir parçası olarak genellikle 2-3 kişiye yetecek kadar yemek olabilmektedir. Fakat unutmamamız gerekir ki ihtiyaç fazlası alacağımız her kalori vücudumuzda yağ olarak depolanmaktadır. İftar yemeği sonrası 30 dakika hafif bir yürüyüş ya da teravihnamazı hem yediğimiz yemeklerin hazmını kolaylaştıracak hem de metabolizmamızı hızlandıracaktır."
ARA ÖĞÜN NASIL OLMALI?
Yazıcı, iftar yemeğini yedikten sonra bazen bir üşüme hissi ve bitkinlik hissedildiğini de anlatarak, "Bunun nedeni glisemik indeksi yüksek besinlerin hızla vücudumuza girmesinin istenmeyen bir etkisidir. Glisemik indeks yediğimiz besinlerin kan şekerini yükseltme hızıdır. Kan şekerini yavaş yavaş yükselten glisemik indeksi düşük gıdalar sağlığımız için daha faydalıdır. Kan şekerinin yükselmesine bir yanıt olarak pankreastan insülin hormonu salgılanır ve bu hormonun etkisiyle kan şekeri normal değerlerinin altına düşer. İşte kan şekerindeki bu düşüş üşüme-titreme ve bitkinliğe neden olur. Eğer kan şekerini yavaş yavaş yükselten bol posalı glisemik indeksi düşük besinlerle beslenirsek bu kan şekeri düşüşü olmayacaktır. Bununla birlikte akşam yemeğinden 1.5-2 saat sonra hafif bir ara öğün yersek kan şekerimiz daha dengeli olacaktır. Ara öğünde sütlaç, güllaç ve muhallebi gibi hafif sütlü tatlılar tercih edilebileceği gibi kayısı, üzüm kurusu, fındık, fıstık gibi kuru yemişler de tercih edilebilir. Baklava, kadayıf gibi bol şerbetli ağır tatlılar tercih edilmemelidir" diye konuştu.
SU İHTİYACIMIZI NASIL KARŞILAMALIYIZ?
Su ihtiyacı konusuna da değinen Yazıcı, "Vücudumuzun yüzde 75'i sudan oluşmaktadır ve sağlıklı beslenmemiz için en önemli besin öğesi sudur. Günlük su ihtiyacımız ortalama 2-2,5 litredir. Ramazan ayında bu ihtiyacı iftar ile imsak arasında karşılamamız gerekir. Bunun için iftardan sonra susama hissimiz olmasa bile sık aralıklarla bol bol su içerek sıvı ihtiyacımızı karşılamalıyız. Suyu bol miktarda almamız metabolizmamızı da hızlandırarak gün içerisinde daha zinde olmamıza yardımcı olur" şeklinde konuştu.
SAHUR YEMEĞİ NASIL OLMALI?
"Oruç tutan bir kişi sahurda mutlaka yemek yemelidir" diyen Doç. Dr. Yazıcı, şöyle konuştu:
"Eğer sahur yemeğini yemeyip gece geç saatte yiyerek yatarsa 17-18 saatlik açlık dönemi 20-21 saate çıkacaktır. Bu da iki şekilde vücudumuzu olumsuz etkiler. Birincisi kan şekeri gün içerisinde daha erken düşecek ve günün daha verimsiz ve bitkin geçmesine neden olacaktır. İkinci olumsuz etkisi ise yatmadan önce yemek yenilirse uyku sırasında vücudumuz besinleri yağ olarak depolama eğiliminde olduğundan hiç de arzu etmediğimiz kilo artışı problemi ortaya çıkacaktır. Fakat dengeli bir sahur yemeği organizmamız üzerinde kahvaltı ile aynı faydalı etkiyi göstererek metabolizmamızı hızlandırır, gün içerisinde kan şekeri düşüşünden bizi korur ve gün boyunca zinde ve dinamik kalmamızı sağlar. Sahur yemeğinde proteinden zengin besin değeri yüksek besinleri tercih etmeliyiz. Örneğin yumurta, peynir, zeytin ve sütten oluşan bir kahvaltı ya da bulgur, nohut ve fasulye gibi kuru baklagillerden yapılmış yemekler ideal bir sahur yemeği olabilir. Hamur işi ve tatlı içeriği bol gıdalar sahur için uygun olmayan bir rejimdir. Diyetle ilgili bu kurallara uyulur ve gün içerisinde güneşin en tesirli olduğu saat 11 ile 15 arasında güneş altında kalınmazsa sağlıklı bir oruç ibadeti yapılmış olacaktır."
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