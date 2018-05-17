Ramazan'ın özeli Antalya kabak tatlısı

Hafif ve son derece leziz olduğu için her mevsim tüketilen, özellikle Ramazan sofralarının vazgeçilmezi kabak tatlısı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da yabancıların da gözdesi.

AA'nın haberine göre yapılışı ve sunumu ile diğer bölgelerde yapılan kabak tatlılarından farklı olan Antalya kabak tatlısı yapılırken kabak özenle doğranıp, içine limon sıkılarak bir gün toz şekerde bekletiliyor. Dolaptan çıkarılan kabak, közde saatlerce pişirilip, kuzinede fırınlanıyor.

Manda kaymağı, tahin, ceviz, Antep fıstığı, acı, Hindistan cevizi eklenerek sunulan kabak tatlısı ilgi görüyor. Antalya kabak tatlısı, tercihe göre sıcak veya soğuk olarak da servis edilebiliyor.

Bal kabağından yapıldığı için hafif olan ve çok tercih edilen bu tatlı, Antalya'da her evde hazırlanarak Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

İftarda ve sahurda tüketilen tatlı, kente gelen turistlerin de gözdesi oldu. Avrupa ülkelerinden ve Rusya'dan gelen turistler, kabak tatlısından paket yaptırarak ülkelerine götürüyor.

Özellikle Burdur şekeriyle pişirilip, tahinle ve manda kaymağıyla servis edilen Antalya kabak tatlısının tescillenmesi için Antalya Ticaret Odası'nın (ATSO) çalışmaları sürüyor.

BURDUR ŞEKERİ, MANDA KAYMAĞI

Kentteki bir restoranın sahibi ve şefi Mehmet Akdağ, yaptığı açıklamada, kaliteyi tutturmak için ürünleri aynı kişilerden aldıklarını, lezzetli kabakların çekirdeklerini üreticilere vererek, yeniden ürettiklerini söyledi.

Kabağın uygun koşullarda saklanması gerektiğini aktaran Akdağ, Türkiye'de çeşitli bölgelerde kabak tatlısı yapıldığını ancak Antalya'nın tatlısının lezzeti ve sunumunun farklı olduğunu ifade etti.

Yabancı misafirlerin kabaktan yapılan tatlıya şaşırdığını belirten Akdağ, "Michelin yıldızlı şefler gelmişti restorana, 'Kabaktan tatlı yapmak aklımıza gelmemişti' dediler, tatlıyı çok sevdiler. Kabak tatlısını dedeme, Atatürk'ün baş aşçısı Hacı Hasan öğretmiş. 82 yıldır da restoranımızda yapılıyor." dedi.

Akdağ, lezzetli kabak tatlısını pişirmesinin püf noktalarının Antalya kabağını Burdur şekeriyle 18 saat bekletmek ve közde pişirmek olduğunu söyledi.

"KABAK TATLISI SÜREKLİ İLGİ İSTER"

Tatlıyı acılı da yaptıklarına işaret eden Akdağ, şöyle devam etti:

"Kabak tatlısının üzerine manda kaymağı, üstüne de ince doğranmış acı biber koyuyoruz. Ağzımız acıyla uyarıldığında tat alma duyusu daha fazla harekete geçiriyor. Kabak tatlısı sürekli ilgi ister, pişerken başında beklemek köpüğünü sürekli almak gerekiyor. En çok tercih edilen tatlımızı, turistler de çok seviyor. Rusya'ya, Avrupa ülkelerine götürüyorlar."

Piyazcı Hüseyin Kantürk ise kabağın lezzetinde yetiştirildiği rakımın, verilen su miktarının da önemli olduğuna dikkati çekerek odun ateşinde pişirdikleri tatlıyı sıcak ikram ettiklerini söyledi. Kabak tatlısının asırlık bir lezzet olduğunu vurgulayan Kantürk, "Hafif, yöresel bir tatlımız. Ramazanda da en çok tercih edilen lezzet." diye konuştu.

Ev hanımı Esma Kalay kabak tatlısının sofraların vazgeçilmezi olduğunu ve misafirlere mutlaka ikram ettiklerini anlattı.

Nuray Koç da altın gününde kabak tatlısı yaptıklarını, hafif olduğu için herkesin sevdiğini ifade etti.

Ümmü Karakaya ise "Mükemmel bir tatlı. Yağlı değil, leziz. Annem evde sürekli yapar, Ramazan'da mutlaka olur." dedi.

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