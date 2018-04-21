İslam aleminde Ramazan ayı, oruç ayı olarak bilinir. Mübarek sayılan 3 ayların sonuncusu Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç tutuluyor. Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak edilirken, Ramazan Bayramı'nın da hangi tarihlere denk geldiği araştırılıyor. İşte Ramaza ayına dair detaylar...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN? İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2018 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 16 Mayıs 2018 Çarşamba olarak belirtildi. Yani İslam alemi, 15 Mayıs gecesi sahur yapacak ve 16 Mayıs günü yılın ilk orucunu tutacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre, 14 Haziran Perşembe akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).

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