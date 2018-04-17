İslam dünyasında mübarek aylar arasında yer alan ve oruç ibadetinin yapıldığı "11 ayın sultanı" Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte İslam alemi oruç tutarak bu ayın ibadetini yerine getirecek. Peki milyonlarca Müslümanın beklediği Ramazan ayı ne zaman? 2018 yılında oruç ne zaman başlıyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı başlangıç tarihi ve detaylar...

2018 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2018 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 16 Mayıs 2018 Çarşamba olarak belirtildi. Yani İslam alemi, 15 Mayıs gecesi sahur yapacak ve 16 Mayıs günü yılın ilk orucunu tutacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre, 14 Haziran Perşembe akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

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