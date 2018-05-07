Ramazan ayı, İslam aleminde büyük bir heyecanla bekleniyor. Recep ve Şaban aylarının ardından Ramazan ayı ile mübarek üç aylar tamamlanmış olacak. Peki son hazırlıkların yapıldığı Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2018 Ramazan orucu hangi gün başlıyor. Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Tüm detaylar haberimizde...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN? 2018 RAMAZAN ORUCU NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan takvime göre 2018 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi ise 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü. Buna göre de 2018 yılının ilk orucu 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü tutulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? KAÇ GÜN TATİL?

Dini takvimde, Ramazan Bayramı'nın 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacağı belirtildi. 14 Haziran 2018 günü ise Ramazan'ın son günü ve bayram arefesi olacak. Bayram takvimi ise şu şekilde;

14 Haziran 2018 - Ramazan Bayramı Arefesi

15 Haziran 2018 - Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran 2018 - Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran 2018 - Ramazan Bayramı 3.gün

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