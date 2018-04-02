Ramazan ayı, Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip. Üç aylar olarak adlandırılan mübarek ayların sonuncusu olan Ramazan ayında Müslümanlar oruç tutma ibadetini yerine getirecek. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olan Ramazan ayı, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındırır. Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi'dir.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan ayı 2018 yılında 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Milyonlarca Müslüman, 16 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla oruçlu olacak ve İslam dininin önemli ibadetlerinden olan oruç ibadetini yerine getirecek. Ramazan ayı boyunca oruç tutulacak ve aynı zamanda Ramazan ayına özel bir namaz olan teravih namazı her akşam kılınacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

Ramazan Bayramı, arefe günü ile birlikte 14 Haziran Perşembe gününden itibaren başlayacak.

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

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