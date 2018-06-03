Ramazan ne zaman bitiyor? İslam'a göre, bereketi bol, hayrı çok bir ay olan Ramazan ayı, yardım bağış, rahmet ve ihsan ayıdır. Bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizlenmeye, insani duyguların arttığı, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddi ve manevi bir ay olan Ramazan-ı Şerif'in sonlarına geliniyor. Peki, 2018 Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan hangi gün son bulacak? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? İşte Ramazan ayı ile ilgili her şey...

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR? 2018

İslam'a göre, Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ay olması münasebetiyle, mübarek bir aydır. Müslümanların hidayet rehberi olan Kur'an bu ay içerisinde yer alan Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Ramazan ayının sonlarına gelinirken, müslümanlar Ramazan Bayramı'nı huşu içinde karşılamak için hazırlık içinde. Son zamanlarda merak edilen sorulardan birisi de "Ramazan ne zaman bitiyor?" oldu. 16 Mayıs'ta idrak edilmeye başlanan Ramazan, arefe günü olan 14 Haziran Perşembe tutulacak oruçla son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müslümanlar, 14 Haziran'da son orucunu tutacak ve on bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'e veda edecek. Ertesi gün (15 Haziran) halk arasında şeker bayramı olarak da adlandırılan Ramazan Bayramı'nın başlangıcı olacak. Bayram üç gün sürecek ve 17 Haziran Pazar günü son bulacak. Ramazan Bayramı tatili ise arefe günü olan 14 Haziran ile birlikte Ramazan Bayramı süresi olan üç günün toplamında 3,5 gün olacak.

AREFE GÜNÜ NASIL İBADET EDİLMELİDİR?

Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre:

"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)

RAMAZAN BAYRAMI'NDA YAPILMASI GEREKENLER



1) Bayram gecelerini dua ve ibadetle ihya etmek, kaza namazı kılmak, Kur'an okumak ve Allah Teâlâ'dan af ve mağfiret dilemek. Çünkü duaların makbul olduğu gecelerden birisi de bayram geceleridir. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

"Ramazan ve kurban bayramı gecelerini, sevabını umarak ibadetle geçiren kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez."

2) Bayram sabahı erken kalkarak yıkanıp temizlendikten sonra namaza gitmek.

3) Güzel koku sürünmek.

4) Temiz ve yeni elbise giyinmek.

5) Gücü yetiyorsa namaza yürüyerek gitmek.

6) Güler yüzlü ve sevinçli görünmek.

7) Yoksullara çokça sadaka vermek.

8) Bayram namazına giderken yolda tekbir getirmek.

9) Kurban kesecekse kurban etinden yiyinceye kadar oruç tutuyormuş gibi bir şey yiyip içmemek.

10) Kurban etinden iftar etmek. Çünkü peygamberimiz böyle yaparlardı.

11) Çoluk çocuğuna bolluk göstermek.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Üzerine Bayram Namazı vacib olan mükellef; önce kalp ile niyet ederek; "Allahû Teâla (cc)'nın rızası için Bayram Namazı kılmaya niyyet ettim. Uydum hazır olan imama" der ve imam ile birlikte iftitah tekbirini alır. Hem imam, hem de cemaat tarafından gizli olarak "Sübhaneke" okunur. Sonra imam; ellerini kulakları hizasına kaldırarak yüksek sesle "Allahû ekber" der!..

Bu tekbir sayısı üçtür. Tekbirler arasında eller bağlanmaz, salıverilir. Üçüncü tekbirden sonra eller yeniden göbek altında bağlanır. İmam gizli olarak (Eûzü-besmele) istiaze yapar, sonra sesli olarak Fatiha Sûresi'ni ve buna ilave olarak herhangi bir sûreyi okur. Cemaat ise hiçbir şey okumadan imamı dinler. Sonra imam birinci rek'atın rükûunu ve secdesini edâ ederek ikinci rek'at için doğrulur. Cemaatte imamla birlikte rükû ve secdeleri, tesbihleri ile birlikte edâ eder.

İmam ikinci rek'atta ellerini bağlayıp gizli olarak "istiaze" yapar. Sonra sesli olarak Fatiha Sûresi'ni ve buna ilave olarak herhangi bir sûreyi okur. Bu kıraat tamamlandıktan sonra rükua varmadan önce, imam yine ellerini kulakları hizasına kaldırarak "Allahû Ekber" der ve ellerini salıverir. Bu şekilde tekbirler üçe tamamlanır. Dördüncü defa alınan tekbirde rükua gidilir ve rükû tesbihleri edâ edilir. Ondan sonra "Secde'ler" yapılarak, tahiyyatta oturulur. İmamla birlikte selam verilmek suretiyle; iki rek'atlık Bayram Namazı eda edilmiş olur.

Böylece ziyade tekbir sayısı "altı" olmuş olur. Bunların üçü birinci rek'atte, üçü de ikinci rek'attedir. Bayram Namazları'nda üç de aslî tekbir vardır. Bunlardan biri iftitah tekbiri, ikisi de rükû tekbirleridir. Bu durumda iki rek'atlık Bayram Namazı'nda "dokuz tekbir" alınmış olmaktadır.

İKİ HUTBE ARASI OTURMAK ESASTIR

Bayram Namazı'ndan sonra; iki hutbe okunur. Zira Resûl-i Ekrem (sav) böyle yapmıştır. İki hutbe arasında az bir miktar oturmak esastır. Ancak Hanefi Fûkahası'na göre; hutbeye ilk çıktığında oturmaz. Hutbenin başında tekbir almak, ikinci hutbede ise yedi defa tekbir getirmek müstehabtır. Zahidi'de de böyledir. Ramazan Bayramı "Hutbe"sinde; Sadaka-i Fıtr'ın mahiyetini, kimlere vacib olduğunu ve kimlere verilmesi gerektiğini ve neden vacib olduğunu izah eder. Kurban Bayramı "Hutbe"sinde; kurbanın mahiyetini, nasıl kesileceğini ve teşrik tekbirlerinin hükümlerini beyan eder.

BAYRAM NAMAZI KAZA EDİLİR Mİ?

Molla Hüsrev: "İmam, Bayram Namazı'nı cemaat ile birlikte edâ etse ve bazı insanlar namazı kaçırsa; o namaz ne vaktinde, ne vaktinden sonra kaza edilemez. Zira Bayram Namazı'nın şartları sadece edâ eden mükellefle tamam değildir" hükmünü zikreder.

İmam-ı Merginani: "Bayram Namazı, edâ edecek kimseyle tamamlanmayan birtakım şartlarla bilinir. Ancak "Hilal" hava bulutlu olduğu için her yerde görülemez ve insanlar; "Ulû'lemr" katında, zeval vaktinden sonra hilali gördüklerine dair şehadette bulunurlarsa, ertesi gün Bayram Namazı edâ edilir. Zira bu meşru bir özürle te'hir etmek hükmündedir. Ayrıca bu hususta da Hadis-i Şerif varid olmuştur. İkinci günde; "Bayram Namazı'nı" men eden meşru bir özür ortaya çıkarsa, ondan sonra (Yani üçüncü gün) o namazı kılamazlar. Zira "Bayram Namazı'nda" asıl olan; tıpkı Cum'a Namazı gibi kaza olunamamasıdır" buyurmaktadır.

Feteva-ı Hindiyye'de de: "Ramazan Bayramı Namazı'nı, özürsüz olarak ikinci güne te'hir etmek caiz değildir. Tebyin'de de böyledir. Kurban Bayramı Namazı'nı birinci gün eda etmeye mani bir özür bulunursa; imam ve cemaat tarafından ikinci veya üçüncü günde de kılınabilir. Bundan sonra kılınamaz. Hiçbir özür yokken, ertesi güne bırakılmış olsa edası yine caizdir. Ancak bu kötü bir iştir. Bayramın ikinci gününde de, Bayram Namazı'nın vakti, aynen birinci günündeki vakti gibidir. Tatarhaniye'de de böyle zikredilmiştir" hükmü kayıtlıdır.

Dikkat edilirse; Ramazan Bayramı Namazı; meşru bir özür olduğu zaman ikinci günü de edâ edilebilir. Üçüncü gün caiz olmaz. Kurban Bayramı namazı ise; meşru özür olduğu zaman; ikinci ve üçüncü günde de edâ olunabilir. Daha sonra edâ etmek mümkün değildir. Şurası da bilinmelidir ki; "Bayram Namazları" ferdi olarak (Yani tek başına) edâ da olunamaz, kaza da edilemez. Ancak edâsının şartlarına riayet edilerek cemaatle kılınabilir.

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİBTİR?

İmam-ı Merginani: "Bayram Namazı, üzerine Cum'a namazı farz olan her mükellefe vaciptir" hükmünü beyan etmektedir. Dolayısıyle bir kimsenin üzerine "Bayram Namazı'nın" vacib olması için:

1) Hür olmalıdır: Köle ve esir olan mü'minlere vacib değildir.

2) Erkek olmalıdır.

3) Mûkim olmalıdır.

4) Sıhhatli olmalı ve yürümeye gücü yetmelidir. Kötürüm, felçli ve âmâ olan kimselere vacip değildir.

654 Bayram Namazı'nın edâ edilebilmesi için; mükellefin dışında aranan şartlar da şunlardır:

1) Şehirde mûkim olmak: Köylerde bayram namazı kılmak tahrimen mekruhtur.(546)

2) Ulû'lemr'in bizzat kendisi veya görevlendirdiği bir kimse bulunmalıdır ve bayram namazı için izin vermelidir.

3) Vaktinde edâ edilmelidir.

4) İzn-i âmm.

5) Cemaattir.

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