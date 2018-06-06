Bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizlenmeye, insani duyguların arttığı, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği bir ay olan Ramazan-ı Şerif'in sonlarına geliniyor. Peki, 2018 Ramazan ne zaman bitiyor? Oruç hangi gün son bulacak? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? İşte Ramazan ayı ile ilgili her şey...

2018 ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?

İslam'a göre, Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ay olması münasebetiyle, mübarek bir aydır. Müslümanların hidayet rehberi olan Kur'an bu ay içerisinde yer alan Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Ramazan ayının sonlarına gelinirken, müslümanlar Ramazan Bayramı'nı huşu içinde karşılamak için hazırlık içinde. Son zamanlarda merak edilen sorulardan birisi de "Oruç ne zaman bitiyor?" oldu. 16 Mayıs'ta idrak edilmeye başlanan Ramazan, arefe günü olan 14 Haziran Perşembe tutulacak oruçla son bulacak.

AREFE GÜNÜ NASIL İBADET EDİLMELİDİR?

Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre:

"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta,Hacc 246)

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müslümanlar, 14 Haziran'da son orucunu tutacak ve on bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'e veda edecek. 15 Haziran halk arasında şeker bayramı olarak da adlandırılan Ramazan Bayramı'nın başlangıcı olacak. Bayram üç gün sürecek ve 17 Haziran Pazar günü son bulacak. Ramazan Bayramı tatili ise arefe günü olan 14 Haziran ile birlikte Ramazan Bayramı süresi olan üç günün toplamında 3,5 gün olacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA YAPILMASI GEREKENLER



1) Bayram gecelerini dua ve ibadetle ihya etmek, kaza namazı kılmak, Kur'an okumak ve Allah Teâlâ'dan af ve mağfiret dilemek. Çünkü duaların makbul olduğu gecelerden birisi de bayram geceleridir. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

"Ramazan ve kurban bayramı gecelerini, sevabını umarak ibadetle geçiren kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez."

2) Bayram sabahı erken kalkarak yıkanıp temizlendikten sonra namaza gitmek.

3) Güzel koku sürünmek.

4) Temiz ve yeni elbise giyinmek.

5) Gücü yetiyorsa namaza yürüyerek gitmek.

6) Güler yüzlü ve sevinçli görünmek.

7) Yoksullara çokça sadaka vermek.

8) Bayram namazına giderken yolda tekbir getirmek.

9) Kurban kesecekse kurban etinden yiyinceye kadar oruç tutuyormuş gibi bir şey yiyip içmemek.

10) Kurban etinden iftar etmek. Çünkü peygamberimiz böyle yaparlardı.

11) Çoluk çocuğuna bolluk göstermek.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Üzerine Bayram Namazı vacib olan mükellef; önce kalp ile niyet ederek; "Allahû Teâla (cc)'nın rızası için Bayram Namazı kılmaya niyyet ettim. Uydum hazır olan imama" der ve imam ile birlikte iftitah tekbirini alır. Hem imam, hem de cemaat tarafından gizli olarak "Sübhaneke" okunur. Sonra imam; ellerini kulakları hizasına kaldırarak yüksek sesle "Allahû ekber" der!..

Bu tekbir sayısı üçtür. Tekbirler arasında eller bağlanmaz, salıverilir. Üçüncü tekbirden sonra eller yeniden göbek altında bağlanır. İmam gizli olarak (Eûzü-besmele) istiaze yapar, sonra sesli olarak Fatiha Sûresi'ni ve buna ilave olarak herhangi bir sûreyi okur. Cemaat ise hiçbir şey okumadan imamı dinler. Sonra imam birinci rek'atın rükûunu ve secdesini edâ ederek ikinci rek'at için doğrulur. Cemaatte imamla birlikte rükû ve secdeleri, tesbihleri ile birlikte edâ eder.

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