İslam aleminde, kutsal sayılan 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayı büyük bir heyecanla bekleniyor. Ramazan ayı Hicri Takvim'de 9. ay olarak işaret edilir. Ramazan ayında oruç tutmak İslam dinini 5 şartından birisidir. Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazanın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır. Ramazan ayı, içerisinde Müslüman'lara Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin inmeye başladığı Kadir Gecesi'ni de barındırır. Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak idrak edilir.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN? İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2018 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 16 Mayıs 2018 Çarşamba olarak belirtildi. Yani İslam alemi, 15 Mayıs gecesi sahur yapacak ve 16 Mayıs günü yılın ilk orucunu tutacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre, 14 Haziran Perşembe akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

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