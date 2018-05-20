Ramazan ayı boyunca ağız sağlığınızı kontrol altına almanız ve sağlıklı bir oruç süreci geçirmeniz mümkün. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, Ramazan ayı boyunca ağız ve diş sağlığınız için yapılması gerekenleri anlattı.

RAMAZAN'DA AĞIZ KOKUSUNA KARŞI BUNLARI UYGULAYIN!

KURULUK NEDENİYLE GÜÇLÜ BİR KOKU OLUŞUR

Ağız kokusunun ana sebebi yüzde 85-90 oranında ağız bölgesindeki sağlık sorunlardan kaynaklanır. Ağız kokusunun yoğunluğu, beslenme şekli ve ağız kuruluğa bağlı olarak farklılık gösterir. Oruç sırasında ağızdaki kuruluk nedeniyle güçlü bir koku oluşur. Koku esas olarak dil sırtından kaynaklanır. Yüzde 5-10 oranında burun ve sinüslerden, yüzde 3-5 oranında da bademcik sorunlarından kaynaklanır. Diğer sorunlar ise sistemik hastalık kaynaklıdır. Mide ve sindirim sistemi de ağız kokusunda çok önemli bir rol oynar. Proteinlerin parçalanması sırasında amino asitlerin çıkardığı gazlar da ağız kokusunun başlıca sebepleri arasındadır. Örneğin kükürt gazı ağızda kokuya yol açan gazlar arasındadır.

SAHUR SOFRANIZDA BU YİYECEKLER VARSA DİKKAT!

DİŞ ETİ HASTALIĞI KOKUYU İYİCE ARTIRIR

Dilin yüzeyi üzerine yiyecek ve içeceklerden gelen çok sayıda bakteri yerleşir. Dilin sırt yüzeyi kuruduğunda bakteri popülasyonu artar. Bu da ağızda kokuya yol açar. Dilin alt kısmı dışında ağızdaki diğer uzuvlar da kokuya neden olur. Bunların arasında; dişler, abse, kirli protezler, diş eti iltihapları, yiyecek ve içecek kalıntıları bulunur. Diş eti sağlığını korumak için günlük bakımı çok düzgün yapmak büyük fayda sağlar. Özellikle dişlerin arasındaki alanların temizliği büyük önem taşır. Diş eti hastalığı olan kişilerde koku seviyesi çok yüksektir.

TÜKÜRÜK AĞIZDAKİ BAKTERİLERİ YOK EDER

“Bunun nedeni tükürük azalmasıdır” diyen Dr. Nihat Tanfer, “Tükürük doğal bir gargara işlevi görür. Antibakteriyel özelliğe sahip olan tükürük, ağızdaki bakterileri yok eden en güçlü kaynaktır. Ağızdaki bakterileri yok ederek ağız kokusunu ortadan kaldırır. Uyku sırasında tükürük akışı olmadığı için sabah ağızda kötü bir kokuyla uyanılır. Uyandıktan kısa bir süre tükürük salgısı başlar ve koku gider. Oruç sırasında nefesin kokmasının sebebi de budur” dedi.

'ORUÇ İLE ZAYIFLAMA'DA KÖTÜ HABER

DİŞ İPİ KULLANIN

Ramazan boyunca, her zaman yapılması gerektiği gibi kokuyu azaltmak için yapacağınız ilk şey ağız hijyeni sağlamaktır. Bu dil temizliğini de kapsar. Günde iki kez dili dikkatli bir şekilde temizlemek kokuyu engellemenin en etkili yoludur. Dil raspası kullanarak dilin üzerindeki bakterileri, kalıntıları ve mukusu temizlemek gerekir. Bakterilerin ağıza yayılmasına neden olduğu için diş fırçasıyla dil temizliğinden kaçınılmalıdır. Dilin alt bölgesinde V şeklindeki kısma uygulanmamalıdır. Dilin yüzeyine fırça yardımıyla tuzlu su sürmek anti bakteriyel etki sağlar. Sahurda sağlıklı bir kahvaltı ve sert gıdalar dilin kök kısmının temizlenmesine yardımcı olur. Günde iki kez dört dakika boyunca dişlerinizi düzenli olarak fırçalayın. Araştırmalar ağız kokusu olan insanların diş fırçalama süresini kısa tuttuklarını ortaya koyuyor. Dişlerinizin arasını kokusuz bir diş ipiyle her zamankinden daha özenli temizlemeniz gerekiyor.