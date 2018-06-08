İHA'da yer alan habere göre; Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Ortadoğu bölgesinden Türkiye’ye 2018 yılında gelecek turist sayısında çift haneli artış trendinin sürmesi öngörülüyor. TÜROB’un Körfez bölgesi ağırlıkta olmak üzere Ortadoğu pazarıyla ilgili hazırladığı raporda, bölgeden Türkiye’ye gelen turist sayısında son iki yılda çok yüksek oranlı artışlar yakalandığına dikkat çekildi. Bu yıl ilk 3 ayda yüzde 45 gibi ciddi bir artış kaydedeildiği, Ramazan ayında da özellikle İstanbul’a gelen Arap turist sayısında hızlanma gözlendiği belirtilen raporda, “2018 yılında Ramazan ayı öncesi ve özellikle sonrasında bölgeden ülkemize talepte beklendiği gibi artış gerçekleşti” denildi.
2017’DE 3.6 MİLYON KİŞİ GELDİ
2017 yılında Ortadoğu bölgesinden ülkemize gelen turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 44 oranında artarak 3 milyon 600 bine çıktığı hatırlatılan raporda, “2018 yılı Ocak-Mart döneminde bölgeden gelen turist sayısı yüzde 45 artışla 703 bine ulaştı. İstanbul’a gelen toplam ziyaretçi sayısı içinde Arap ülkelerinden gelen ziyaretçilerin payı istikrarlı artışını sürdürüyor. 2010’da İstanbul’da toplam ziyaretçiler içinde yüzde 10 olan Arap turistlerin payı 2017’de tüm zamanların rekoru ile yüzde 24.3’e yükseldi. Lüks konaklama tesislerinin fazlalığı ve zengin Arap turistlerine hitap eden lüks alışveriş imkanı nedeniyle İstanbul, Arap turistlerin ilk tercihi oluyor. İstanbul’un yanı sıra Bursa, Bolu, Abant, Yalova, Giresun ve Trabzon gibi yerler de hem gezmek hem de yerleşmek için Arap turistlerin diğer favorileri arasında yer alıyor” ifadelerine yer verildi.
EN ÇOK İSTANBUL ARANDI
Ortadoğu’da online rezervasyonlarların dünya ortalamasının üzerinde seyrettiği ifade edilen raporda şu bilgilere yer verildi: “Global Travel Insight raporuna göre, Ortadoğu’da 2018’in ilk çeyreğinde yapılan internet aramalarında en çok aranan destinasyonlar Amsterdam, Londra, İstanbul, Paris ve Manila oldu. Aramalar sonrasında yapılan rezervasyonlarda ise İstanbul ilk sırada yer alırken takiben Kahire, Dubai, Paris ve Mekke yer aldı.” Ortadoğu’da çok sayıda yabancı çalışan (expat) bulunduğu kaydedilen raporda, “Ortadoğu’dan ülkemize gelen turistler arasında expat’ların yoğunluğu dikkate alınarak bölgede yapılacak tanıtım çalışmalarında bu hususun dikkate alınması gerekiyor” önerisi yer aldı. TÜROB’un raporunda, Birleşik Arap Emirlikleri’nden ülkemize olan turizm talebinin hızla Azebaycan ve Gürcistan’a yöneldiğine de işaret edildi.
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