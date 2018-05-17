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Ayrıca denge ve koordinasyon eksiliği göz önüne alındığında yarışmalı ve ikili mücadele içeren aktivitelerden uzak durulmasını önermekteyiz. Biz her ortamda çok rahat yapılan bir egzersiz türü olduğu için koşuyu önermekteyiz. Koşu sırasında şok absorban özelliği olan spor ayakkabısı kullanılmalıdır. Koşuyu yapamayanlar yürüyüş ya da hızlı yürüyüş yapabilir."