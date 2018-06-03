Ramazan’ı kilo almadan bitirmenin yolları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Hatipoğlu, Ramazan biterken sağlıklı ve fit kalmak için 5 basit kuralı sıralarken, şunları söyledi: “Sahurda uyanır uyanmaz 2 bardak, sonrasında 2 bardak; iftarda orucumuzu açarken 1-2 bardak sonrasında 2 bardak ve yapacağımız ara öğünümüzde 2 bardak olmak üzere toplamda en az 10 bardak; 2 litre su içmek. Bu basit ‘2 kuralı’ ile ramazanda su içmeyi unutmak bahanemiz olmayacak."