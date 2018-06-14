Ramazanın 2. yarısında en çok patates ve soğanın fiyatı arttı

Ramazan ayının ikinci yarısında markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürünler içinde kuru soğan ve patates ilk iki sırayı aldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, market fiyatlarında, 30 Mayıs 2018-11 Haziran 2018 tarihleri arasında geçen 12 günlük süreçte, yumurta, maydanoz, kuru üzüm, zeytinyağı, yoğurt, tozşeker, elma ve yeşil soğan fiyatlarının değişmediğini bildirdi. Markette fiyat düşüşünün yüzde 26.56 ile en fazla kirazda meydana geldiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: “Markette en fazla fiyat artışı yüzde 12.17 ile kuru soğan oldu. Onu yüzde 9.76 ile patates, yüzde 8.31 ile çilek takip etti. Üretici fiyatlarında ise fiyat düşüşü en çok yüzde 22.22 ile karpuzda görüldü. Üreticide en fazla fiyat artışı da yüzde 45.83 ile kuru soğanda meydana geldi. Onu, yüzde 30.95 ile patates, yüzde 23.81 ile yeşil soğan takip etti.”

‘AŞIRI YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU’

Gazete Habertürk'ün haberine göre üreticide fiyatı artan ürünlerden kuru soğanda arzın Çukurova’dan, patateste arzın ise Hatay Reyhanlı, Adana Yüreğir ve İzmir Ödemiş’ten sağlandığını belirten Bayraktar, “Aşırı yağışlar yüzünden bazı üreticiler soğan tarlalarını yeniden sürünce arzdaki daralma fiyatları artırdı. Patateste ise bölgelerdeki verim düşüşü, hasat edilen ürün miktarının azalmaya başlaması fiyatlarda artışa yol açtı” diye konuştu.

‘ARA DÖNEMDE ARZ KISITLI KALDI’

Kuru soğan ve patatesi genel olarak değerlendiren Şemsi Bayraktar, ‘Belirttiğimiz faktörlerin yanı sıra ara bir dönem olması nedeniyle arzın kısıtlı bir bölgeden sağlanmış olması fiyatları yükseltmektedir” dedi.

MARKETTE FİYAT ARTIŞI RAMAZAN SONUNDA % 45’İ GEÇTİ