ABD’li aktör Sylvester Stallone, “Rambo 5” için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; 71 yaşındaki aktör, bu rolü ilk kez 1982 yılında canlandırmış ve aksiyon sineması seyircisinin büyük beğenisini kazanmıştı. En son 2008 yılında Rambo 4 ile beyazperdede görülen Rambo’nun maceraları, Stallone yönetmenliğinde seyirciyle buluşmuştu. Ancak Stallone’nin ne derece başarılı olabileceği merak konusu.