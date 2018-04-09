Atletizmde erkeklerde 2017'nin 200 metre dünya şampiyonu Ramil Guliyev, bu sene Avrupa Şampiyonası'ndan da altın madalya beklediğini söyledi.
Antalya'daki Gloria Sports Arena'da çalışmalarını sürdüren Ramil Guliyev, AA muhabirine, yeni sezon öncesindeki çalışmaları ve hedeflerini değerlendirdi.
Milli atlet, 7-12 Ağustos'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istediğini belirtti. Yarışma ortamlarının daha farklı olduğunu dile getiren Ramil, "Elmas Lig ile sezona başlayacağız. Avrupa Şampiyonası'ndan tabii ki altın madalya bekliyoruz. İnşallah oradan bir kaç madalyayla Türkiye'ye döneriz." ifadelerini kullandı.
Avrupa Şampiyonası'ndan önce farklı organizasyonlarda piste çıkacağını hatırlatan Ramil, "Oralarda da nerede, ne eksikler var, bunları göreceğiz. Akdeniz Oyunları var. İspanya'da küçük bir Avrupa Şampiyonası şeklinde olacak. Bizim için deneme olacak." değerlendirmesini yaptı.
Çalışma ortamı ve tesislerden memnun olduğunu dile getiren milli atlet, şunları söyledi:
"Çalışmalar devam ediyor. Ben hep Türkiye'de hazırlık sezonu geçiriyorum, başka yere gitmiyorum. Bazen hava değişikliği için yurt dışı kamplarına gidiyorum. Bana, 'Sen Türkiye'de çalışırsan başarıyı yakalayamazsın, çünkü ABD'de idman yapmalısın' demişlerdi. Ben de hayır olacak demiştim. Onu yaptık. Aynı programla devam ediyoruz ve Türkiye'de hazırlanıyoruz."
"MOTİVASYONUM İYİ DURUMDA"
Dünya şampiyonu Ramil Guliyev, olumsuz bir durumla karşılaşmadığı sürece Türk atletizmine katkı vereceğini dile getirdi.
"Motivasyonun varsa yaparsın." diyen Ramil, şöyle konuştu:
"Spor açısından 50 yaşına gelince zor olur tabii ki. Çıta koyup onu yakalayınca motivasyonun gidiyor. İstek kalmıyor. Motivasyonum iyi durumda. Bir kaç yıl daha yapabilirim. Olimpiyatlarda bir şeyler yapmamız lazım. Sakatlık veya başka bir şey olmazsa 5 veya 10 sene daha atletizm yapabilirim."
"YURT DIŞINDAN ANTRENÖR GETİRMEMİZ GEREKİYOR"
Milli atlet, sporcunun başarısında antrenörünün büyük bir etken olduğunu vurgulayan Ramil Guliyev, şöyle devam etti:
"Türk sporcuların başarısızlığındaki en büyük eksiklik antrenörler. Antrenör çok önemli. Nüfusu düşük ama atletizmde başarılı olan ülkeler var. Yani sayı olarak da deseniz Türkiye çok kalabalık bir ülke. Bundan dolayı sayılarla değil, bu antrenörlerle alakalı bir durum. Antrenör olmadan bir şey yapmak çok zor. Yurt dışından antrenör getirmemiz gerekiyor. Bunu gerçekleştirmeden bir şeyler yapmamız zor."
Sporu bıraktıktan sonra Türkiye'de antrenörlük yapmayı düşündüğünü belirten Ramil, "Antrenör olarak bir spor okulu açtırmak istiyorum. Bunun bakanlık, federasyon ve kulübümüzün desteğiyle olması gerekir. Tek başına olmaz. Güzel şeyler yapmayı düşünüyorum." yorumunu yaptı.
"BAYRAK TAŞIMAK FARKLI HİSSİYAT"
İki ülke vatandaşlarının tek millet olduğuna dikkati çeken milli atlet, "Biz zaten aynı milletiz. Türk milleti beni kabullendi. Türkiye'yi evim olarak görüyorum." dedi.
Azerbaycan'da büyüdüğünü anımsatan Ramil, "Bayrak taşımak farklı hissiyat. O bayrak direğe çıktığında farklı hissediyorsun Stadyumu sen ayağa kaldırıyorsun." diye konuştu.
Başka ülkelerden gelerek Türk Milli Takımı'nda yarışan sporcuların farklı olduğunu dile getiren Ramil, "Onlar yarışıyor ve gidiyorlar. Ben ise evimdeyim. Ben buradan başka bir yere gitmiyorum." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'de başarının hemen destek gördüğünü ifade eden Ramil, "Destek gelince sende derece yapıyorsun. Güzel tesisler ve antrenman yapacak yerler var. Daha iyileri de yapılabilir. Daha iyileri yapılınca daha da başarı olunur." diyerek sözlerini tamamladı.
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