Fenerbahçe Kulübünün milli atleti Ramil Guliyev, sezona iyi başladığını belirterek, hedefinin 200 metrede Avrupa rekorunu geliştirmek olduğunu söyledi.
Azerbaycan asıllı milli sprinter, form durumu ve bu sezonki hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Sezona iyi başladığını belirten Guliyev, "2018 yılına iyi başladık. Sakatlık yaşadım ama şu anda durumum çok iyi ve toparladım. Çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak Çekya'nın Ostrava kentindeki organizasyonda yarıştım. Ondan önce de Elmas Lig'de 200 metrede iyi yarışlar çıkardım. Önümüzde Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası var. Önceliğimiz İspanya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları. 200 metrede ve bayrak yarışında piste çıkacağım. Avrupa Şampiyonası ise bu sezonun en önemli yarışı." diye konuştu.
Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırarak altın madalya hedeflediğini anlatan 28 yaşındaki milli atlet, "Hedef Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almak. Bu sezon için bir hedef belirledik. Zirveye çıkmam gerekiyor. O da 200 metrede Avrupa rekorunu yenilemek. Onun için çalışıyoruz. İnşallah bu sezon onu yakalamak istiyoruz. Hava, rüzgar, performansım ve motivasyonum bir araya gelirse inşallah rekoru görürüz." ifadelerini kullandı.
SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ İŞE YARADI
Ramil Guliyev, çalışma programlarını olimpiyatlardan olimpiyatlara yaptıklarını ve yeni sistemin yararlı olduğunu aktardı.
Her sene yeni bir çalışma sistemi denediklerini vurgulayan Guliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Programımız, olimpiyatlardan olimpiyatlara yapılıyor. Antrenörüm 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra bir program düzenledi. Her sene de yeni bir şey deniyoruz. Bu sene de farklı bir sistemle çalıştık. Bazı değişiklikler yaptık. Gördüğümüz kadarıyla iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah sezonu iyi bitiririz. Seneye Dünya Şampiyonası, ondan sonra da 2020 Tokyo Olimpiyatları var. Dünya Şampiyonası için güzel bir hazırlık yaptıktan sonra olimpiyatlara daha tecrübeli bir şekilde gitmek istiyoruz."
Son olarak Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen yarışta 200 metrede 20.09'luk derece koştuğunu hatırlatan Guliyev, "Çekya'daki yarışı çok iyi bir derece ile bitirmedim. Çünkü birkaç gün arayla yarışa çıktım. Ondan önce 19.90 ve 19.92'lik dereceler elde ettim. Çekya'daki yarışta biraz hava soğuktu ve karşıdan rüzgar vardı. Ondan dolayı derecem iyi olmadı. Çok sık yarışa katılmam ve ülke değiştirmem yorgunluk oluşturdu. Şu anda performansım çok iyi. Form tuttum. İnşallah yakındaki yarışlarda güzel dereceler elde ederim." şeklinde görüş belirtti.
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