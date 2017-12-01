Ramil Guliyev'in ilk hedefi Avrupa rekoru

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, en büyük hedefinin 200 metrede Avrupa rekoru kırmak olduğunu söyledi.

Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarışını birinci sırada tamamlayarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandıran 27 yaşındaki Azerbaycan asıllı Türk sporcu Ramil Guliyev, 2018 Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarını Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdürüyor.

Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç branş denedikten sonra 14 yaşında atletizme başladığını, kısa zamanda dereceler elde edince "Bu spora devam edeceğim." dediğini anlattı.

Anne ve babasının da atlet olması nedeniyle kendisini desteklediğini dile getiren Guliyev, elde ettiği başarıların ardından Azerbaycan'daki sportif imkanların yetersiz olmasından dolayı başka bir ülkeye geçmeye karar verdiğini anlattı. İlk tercihinin kardeş ülke Türkiye olduğunu belirten milli atlet, şöyle konuştu:

"Potansiyelimin çok büyük olduğunu görüyordum. Çok çalışmam lazım ki o potansiyeli gerçeğe çevireyim. Antrenman yapmak için yer lazımdı. O zamanlar Azerbaycan'da bu çok zordu. Çünkü antrenman yapacak yer yoktu. Kamp var, gidecek yer yoktu. Yurt dışı kampına göndermiyorlardı. Çok zor bir durumdu. Orada sağlam bir şey yapamayacağımı düşündüm. 'İyi bir yere gitmem, derece için ülke değiştirmem daha güzel olur.' dedim. İlk başta Türkiye'yi düşündüm. Çünkü Türkiye bizim gibi bir ülke. Türkiye olmasa o zaman başka bir ülkeyi düşünebilirdim. Açıkçası başka ülkelerden teklif de vardı. Onları istesem hemen alırlardı. Ama ilk başta Türkiye ile iletişim kurdum."

Türkiye'ye geçiş yaptığı için ceza alarak üç yıl uluslararası yarışmalara katılamadığını aktaran Ramil Guliyev, bu yılların kendisi için çok zor geçtiğini ifade etti.

İLK HEDEF AVRUPA REKORU

Londra'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Guliyev, şunları kaydetti:

"Bu organizasyon, katıldığım 3. Dünya Şampiyonası'ydı. Hep final koşuyordum ama derece yapamıyordum. O yarışta şansı yakaladığımı hissettim. Bu yolda 10 yıldır çalışıyorduk. Bu madalya için çok çalıştık, 10 yılın emeğinin sonucu bir anda geldi. Şu anda en büyük hedefim 200 metrede Avrupa rekoru kırmak. Avrupa'nın ardından dünya rekoru kırıp, olimpiyatlarda madalya kazanmak istiyorum. Olimpiyatlara kadar tüm programım hazır. Bir program dahilinde çalışmalarımı sürdürüyorum."

"KİMSE KİMİN KAZANABİLECEĞİNİ BİLMİYOR"

Guliyev, efsane atlet Usain Bolt'un atletizmi bırakmasının ardından bir boşluk yaşanmadığını, bu branşta her zaman yarışacak sporcuların olduğunu söyledi.

Bolt'un herkesten 2-3 kat güçlü bir sporcu olduğunu vurgulayan Guliyev, "Şimdi, öne çıkan 15 sporcu var. Ortalama aynı güçteler. Aynı güçte olduğumuz için yarışma daha heyecanlı geçiyor. Çünkü, kimse kimin kazanabileceğini bilmiyor. Herkes kazanabileceği ihtimali nedeniyle yarış güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN'DAN ÇOK TEBRİK GELDİ"

Ramil Guliyev, Azerbaycan'ı hiçbir zaman unutmadığını, çünkü orasının doğduğu ve büyüdüğü ülke olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle Londra'daki yarıştan sonra Türkiye ile Azerbaycan bayrakları ile tur attığını vurgulayan Guliyev, "Yarış sonucuna Azerbaycanlılar da çok sevindi. Oradan çok tebrik geldi. Medyada çok yayımlandı. Açıkçası o kadar çok iyi karşılanmayı beklemiyordum. Kötü karşılasalar da fark etmezdi. Ben yine iki bayrakla tur atardım. Ama çok iyi oldu, çok güzel oldu. Çok sıcak karşıladılar. Açıkçası çok sevindim." diye konuştu.

Ramil Guliyev