Ramil Guliyev: "Spor bizim ailenin bir parçası"

Geçtiğimiz ay İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarışını birinci sırada tamamlayarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandıran 27 yaşındaki Ramil Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılara rağmen eski bir atlet olan babasının desteğiyle küçük yaşlarda spora başladığını söyledi.

Ramil Guliyev, kariyerinin ilk yıllarında babasının kendisine verdiği desteğe değinerek, "Spor bizim ailenin bir parçası. Babam eski bir atletti ve 200 metre koşuyordu. Atletizme sprint dalında başladığım için çok sevindi. Sporda başarılı olmam için kazancının hepsini bana veriyordu. Zor zamanlar geçirince sporu hiç bırakmadım ve birçok başarı elde ettim." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞUM BENİM VE ÜLKEM İÇİN BÜYÜK BİR BAŞARI OLDU"

Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla Türk atletizm tarihinde bir ilke imza attığını kaydeden Fenerbahçe Kulübü sporcusu, bu başarıyı elinde tutmak için büyük gayret gösterdiğini ifade etti.

Büyük organizasyonlarda şampiyonluğa ulaşmanın sporcular için çok önemli olduğunu dile getiren Guliyev, "Şampiyonluğum benim ve ülkem için büyük bir başarı oldu. Her sporcu zirveye çıkmak ister. Bu başarıyı elimizde tutmak için çok çalışacağız. Orada aldığımız bu başarı, bizim için çok büyük kapıların açılmasına neden oldu. İnşallah Türk atletizmini daha iyi noktalara getireceğiz ve daha iyi derecelerle gelecekte altyapılar oluşturarak başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonluğunu elde ettiği yarışın ardından Londra'daki statta bulunan 60-70 bin sporseverin kendisini ayakta alkışlamasının heyecan verici olduğunu aktaran Guliyev, kalpten gelen duyguyla asker selamı verdiğini, İstiklal Marşı'nı okutmanın gururunu yaşadığını kaydetti.

Hedefini olimpiyat madalyası olarak belirleyen milli atlet, "Bütün çalışmalarımızı şu anda olimpiyatlar için yapıyoruz. Bu başarıyı elimde tutarak olimpiyatlarda da madalya almak istiyorum. Ancak şu anda en yakın yarış, Ağustos 2018'de Berlin'de yapılacak Avrupa Şampiyonası. Antrenmanlarımı da bu doğrultuda sürdürüyorum. Orada 100, 200 ve 4x100'de yarışmayı düşünüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak da derece elde etmek istediklerini söyleyen Guliyev, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bayrak takımında çok iyi sporculara sahibiz. İnşallah orada iyi bir yarış yapacağız. Türk atletizm tarihinde ilk defa Dünya Şampiyonası'nda finalde koştuk. 2016 Rio Olimpiyatları'nda da az bir farkla final şansını kaybettik. İyi bir takımız ve Avrupa'da da takım yarışlarından madalya ile dönebiliriz."