Ramil Guliyev: Usain Bolt futbol oynayamaz

Guliyev, Bolt'un futbolcu olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, kariyerini sonlandıran Usain Bolt’un profesyonel futbol oynama isteğine ilişkin, “Bolt’a teklif gelse dahi fazla futbol oynayamaz” dedi. F.Bahçe’nin sporcusu olan Ramil ayrıca, Sarı-Lacivertliler’in futbolda daha iyi sonuçlar alacağına inandığını söyledi.

Ramil Guliyev