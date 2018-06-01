Rampla Juniors FC - Nacional Montevideo karşılaşma önü

Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 maçında Rampla Juniors FC ile Nacional Montevideo, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Rampla Juniors FC 6 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Nacional Montevideo 11 puanda ve 1. sırada. Rampla Juniors FC son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Nacional Montevideo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 255. İddaa'da Rampla Juniors FC kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Nacional Montevideo kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Rampla Juniors FC son hafta oynanan Defensor Sporting maçında 1-1 berabere kaldı.

Nacional Montevideo ise Cerro karşılaşmasında 4-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Rampla Juniors FC, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

Nacional Montevideo, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nacional Montevideo 6 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.