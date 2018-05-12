Randers FC - Elite 3000 maç önü

Randers FC ve Elite 3000, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig Play Out 1.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Randers FC 1 puanla 3. sırada, Elite 3000 1 puanla 2. sırada bulunuyor. Randers FC son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Elite 3000, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 398 kodlu maçı oynayanlar; Randers FC galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Elite 3000 galibiyet oranı 3.50. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Randers FC son haftadaki Odense müsabasında 4-1 kazandı.

Elite 3000, FC Nordsjaelland karşılaşmaında 1-0 kazandı.