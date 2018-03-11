İskoçya Premiership'in 29. haftasında Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Rangers maçın henüz başında öne geçti. 3. dakikada Josh Windass attığı golle skoru 1-0'a getirdi.

Celtic'in bu gole cevabı ise gecikmedi. 11. dakikada sahne alan Tomas Rogic, skoru 1-1'e getiren golü attı.

Mücadelede dakikalar 26'yı gösterdiğinde bir dönem Alanyaspor'da top koşturmuş olan Daniel Candeias sahneye çıktı. Portekizli futbolcu attığı golle takımını yeniden öne geçirdi.

İlk yarının son anlarında Celtic'te Moussa Dembele rakip fileleri havalandırdı ve skoru eşitledi.

Celtic, ikinci yarıda 10 kişi kaldı. 57. dakikada Jozo Simunovic direkt kırmızı kart gördü.

69. dakikada Celtic maçta ilk kez öne geçti. Dakikalar 69'u gösterdiğinde oyuna 2 dakika öcne giren Odsonne Edouard, takımının 3. golünü kaydetti. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Celtic sahadan 3 puanla ayrıldı.

Brendan Rodgers'ın öğrencileri bu galibiyetle birlikte Rangers'a karşı yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.