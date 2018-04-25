Ranheim - Brann karşılaşma önü

Norveç Eliteserien maçında Ranheim ile Brann, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. 12 puanlı Ranheim 3. sırada bulunuyor, Brann 13 puana sahip ve 1. sırada. Ranheim, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Brann, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 482 kodlu maçı oynayanlar; Ranheim galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.10, Brann galibiyet oranı 1.85. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Ranheim önceki hafta Hodd mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Brann ise Bryne maçında 2-1 kazandı.

Ranheim, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Ranheim, kendi sahasında 8 gol attı, 3 gol yedi.

Brann, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Brann, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.