Ranheim - Sparta Sarpsborg rakamlar

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Ranheim, 10 Haziran 2018 Pazar günü Sparta Sarpsborg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 23 puanlı Ranheim 3. sırada bulunuyor, Sparta Sarpsborg 22 puana sahip ve 4. sırada. Ranheim son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sparta Sarpsborg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 292 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ranheim kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Sparta Sarpsborg sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Ranheim son hafta oynanan Sparta Sarpsborg maçında 0-2 yenildi.

Sparta Sarpsborg ise Ranheim karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Ranheim, 16 gol attı ve 9 gol yedi.

Sparta Sarpsborg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sparta Sarpsborg, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.