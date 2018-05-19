Rapid Vienna - Altach maçı istatistikleri

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Rapid Vienna, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Altach takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:30. Maç öncesi Rapid Vienna 58 puanla 3. sırada, Altach 37 puanla 8. sırada bulunuyor. Rapid Vienna, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Altach, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 389 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rapid Vienna kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, Altach sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Rapid Vienna önceki hafta Salzburg mücadelesinde 1-4 yenildi.

Altach, St. Polten karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Rapid Vienna, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Rapid Vienna, kendi sahasında 33 gol attı, 24 gol yedi.

Altach, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Altach, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.