Rapid Vienna - Salzburg karşılaşma önü

Rapid Vienna ve Salzburg, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:30. Rapid Vienna 58 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Salzburg 77 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Rapid Vienna, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Salzburg, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 480 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rapid Vienna kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Salzburg sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Rapid Vienna son haftadaki Lask Linz müsabasında 0-2 kazandı.

Salzburg ise Sturm Graz karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Rapid Vienna, evinde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 32 gol atıp 20 gol yedi.

Salzburg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Salzburg, 31 gol atarken 15 gol yedi.