Rapperswil-Jona - Aarau karşılaşma önü

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Rapperswil-Jona, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Aarau takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 50 puanlı Rapperswil-Jona 5. sırada bulunuyor, Aarau 37 puana sahip ve 7. sırada. Rapperswil-Jona, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Aarau, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 543. İddaa'da Rapperswil-Jona kazanır 1.70, berabere biter 3.30, Aarau kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Rapperswil-Jona son hafta oynanan Wil 1900 maçında 2-0 yenildi.

Aarau ise Wohlen maçında 1-3 kazandı.

Rapperswil-Jona, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rapperswil-Jona, kendi sahasında 33 gol attı, 15 gol yedi.

Aarau ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aarau, 16 gol atarken 36 gol yedi.