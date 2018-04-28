Rapperswil-Jona - Wohlen maçı istatistikleri

Rapperswil-Jona ve Wohlen, 29 Nisan 2018 Pazar günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Rapperswil-Jona 49 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Wohlen 17 puanda ve 10. sırada. Rapperswil-Jona, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Wohlen, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 560 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rapperswil-Jona kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.75, Wohlen sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler.

Rapperswil-Jona son hafta oynanan Neuchatel Xamax maçında 2-2 berabere kaldı.

Wohlen ise Chiasso karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Rapperswil-Jona, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rapperswil-Jona, kendi sahasında 31 gol attı, 13 gol yedi.

Wohlen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wohlen, 16 gol atarken 42 gol yedi.