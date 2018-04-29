Rapperswil-Jona - Wohlen maçı istatistikleri

İsviçre Challenge Lig maçında Rapperswil-Jona ile Wohlen, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Rapperswil-Jona 49 puanla 5. sırada, Wohlen 17 puanla 10. sırada bulunuyor. Rapperswil-Jona son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wohlen son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 560 kodlu maçı oynayanlar; Rapperswil-Jona galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.75, Wohlen galibiyet oranı 6.25.

Rapperswil-Jona önceki hafta Neuchatel Xamax mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Wohlen, Chiasso karşılaşmaında 4-0 yenildi.

Rapperswil-Jona, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rapperswil-Jona, kendi sahasında 31 gol attı, 13 gol yedi.

Wohlen, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wohlen 16 kez gol sevinci yaşadı, 42 kez topu ağlarında gördü.