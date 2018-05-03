Rasic'in gözü CEV Şampiyonlar Ligi kupasında!

Rasic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zor zamanlarımız oldu. Kazanamadığımız zamanlar da oldu ancak bu yıl en iyi sezonumuz. Biz bu sezon yola 4 kupa kazanmak için çıktık. Şu ana kadar 3'te 3 yapmayı başardık. Hedefimiz dördüncüyü de kazanmak." diye konuştu.

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde 5 Mayıs Cumartesi günü Bükreş'te oynayacakları Imoco Volley maçını beklediklerini ifade eden Sırp voleybolcu, şunları kaydetti:

"Takım olarak çok heyecanlıyız. Türkiye ligi şampiyonluğunu unutmalıyız. CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen sene İtalya'da kupayı kazanmıştık. Bu sezon da herkes bizim şampiyon olmamızı bekliyor. Bizim ilk önceliğimiz yarı final mücadelesinde oynayacağımız maç. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız."

VakıfBank'ın takım kaptanı Gözde Kırdar'ın voleybol kariyerini sonlandırmasına da değinen orta oyuncu, "Gözde, her şeyden önce iyi biri. İyi bir sporcu. Biz de takım olarak ona en iyi hediyeyi vermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi kupasını mutlaka kazanarak Gözde'ye hediye edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyer planlaması yapmadığını dile getiren 27 yaşındaki Rasic, "Düşünmemiz gereken daha önemli şeyler var. VakıfBank'ta kalmak isterim. Umarım bu şekilde sonuçlanır. Ama bu konuyla ilgili bir şey diyemem." ifadelerini kullandı.