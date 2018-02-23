HT Magazin'de yer alan habere göre, Kıbrıslı modacı Raşit Bağzıbağlı’nın, 3 Mart Cumartesi günü Kıbrıs’taki bir mekanda ‘Merit Özel Koleksiyonu’ adıyla düzenleyeceği defileyle elde edilen gelir Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacak. Çağla Şıkel, defilenin baş mankeni olarak podyuma çıkacak.

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