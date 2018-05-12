Raufoss - Alta maç önü

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Raufoss ile Alta, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:00. Raufoss 12 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Alta 9 puanda ve 4. sırada. Raufoss son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Alta, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 420. İddaa'da Raufoss kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Alta kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Raufoss son haftadaki Nybergsund müsabasında 2-3 kazandı.

Alta, Skeid karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Raufoss, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 0 gol yedi.

Alta, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Alta 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.