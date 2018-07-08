Raufoss - Baerum maçı istatistikleri

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Raufoss, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Baerum takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 26 puanlı Raufoss 1. sırada bulunuyor, Baerum 19 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Raufoss, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Baerum, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 431 kodlu maçı oynayanlar; Raufoss galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.00, Baerum galibiyet oranı 5.00.

Raufoss önceki hafta Nybergsund mücadelesinde 2-3 kazandı.

Baerum ise Follo karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Raufoss, 15 gol attı ve 3 gol yedi.

Baerum ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Baerum, 5 gol atarken 6 gol yedi.