Raufoss - Moss maç önü

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Raufoss ile Moss, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Raufoss 15 puanla 1. sırada, Moss 9 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Raufoss, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Moss, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 178. İddaa'da Raufoss kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Moss kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Raufoss son haftadaki Sprint Jelöy müsabasında 1-3 kazandı.

Moss ise Kvik Halden karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Raufoss, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Raufoss, kendi sahasında 8 gol attı, 0 gol yedi.

Moss, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Moss 7 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.