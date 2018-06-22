Raufoss - Odd Grenland B maçı öncesi rakamlar

Raufoss ve Odd Grenland B, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Raufoss 20 puanla 1. sırada, Odd Grenland B 13 puanla 10. sırada bulunuyor. Raufoss, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Odd Grenland B, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 177 kodlu maçı oynayanlar; Raufoss galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Odd Grenland B galibiyet oranı 0.00.

Raufoss önceki hafta Odd Grenland B mücadelesinde 4-2 kazandı.

Odd Grenland B, Raufoss karşılaşmaında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Raufoss, 10 gol attı ve 3 gol yedi.

Odd Grenland B ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Odd Grenland B, 6 gol atarken 9 gol yedi.