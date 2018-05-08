2015 yılında Atletico Madrid'den ayrılarak Athletic Bilbao'ya transfer olan 31 yaşındaki Raul Garcia, dün bir kliniğe yatmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli orta sahanın bir süredir mevcut olan kalp ritim bozukluğu için planlı bir şekilde operasyon olacağı kaydedilmişti. Raul Garcia, bugün ameliyat olacak.

2 kez İspanya Milli Takımı formasını da giymeiş olan 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 48 maçta 14 gol atmıştı. Raul Garcia'nın sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.